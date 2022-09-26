Исторический минимум в обменном курсе между фунтом стерлингов и долларом

В понедельник утром обменный курс между фунтом стерлингов и долларом упал почти на 3%, тогда как ранее в ходе торгов он достиг исторического минимума в 3%, свидетельствуют данные торгов.

Курс фунта стерлингов к доллару упал на 2,77% до $1,0555 по состоянию на 7:46 утра по московскому времени с предыдущего закрытия на уровне $1,0856. Исторический минимум в $1,054 был пробит, индекс упал до $1,0384 в 4.00 по московскому времени.

Курс евро/доллар упал до $0,9635 с $0,969. Со 143,32 иены курс доллара к иене вырос до 144,06 с предыдущего закрытия на уровне $0,969. Индекс доллара, который измеряет обменный курс к шести валютам шести стран – торговых партнеров США, вырос на 0,68% до 113,95 пункта.

По словам Рэя Этрилла (глава валютной стратегии National Australia Bank), инвесторы обеспокоены размером краткосрочных финансовых потребностей британского правительства. Его мнение приводит агентство Франс Пресс.

Кваси Квартенг, глава Министерства финансов Великобритании, представил парламенту экономический план, который должен поддержать экономику страны. Его общая стоимость составила 60 миллиардов фунтов стерлингов. Квартенг также объявил, что план по увеличению налога на прибыль корпораций с 19% до 25% отменен.