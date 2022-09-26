АВТОВАЗ представил не имеющий аналогов эко-инжектор, работающий без электроники

Автомобили АО «АВТОВАЗ» с декабря начнут оснащаться новой, не имеющей аналогов в мире системой эко-впрыска топлива.

В отличие от западных инжекторов, она не содержит электронных компонентов, а значит, является априори более надёжной.

Разработку представили на конференции в столичном институте НАМИ. Экологичность «аналогового» инжектора заключается в том, что при его производстве в атмосферу не попадают вредные выбросы, свойственные для производства электроники.

– Топливо поступает в поплавковую камеру, а оттуда дозированно, через специальный клапан, идёт в смесительную камеру. Смесь насыщается воздухом и поступает в цилиндры, – объясняет принцип работы эко-инжектора один из его создателей, инженер Валерий Петрик. – На данный момент ни один завод в мире не выпускает автомобили с таким впрыском, мы имеем все шансы стать первыми.

Ожидается, что серийное производство агрегата уже через несколько месяцев освоит завод ДААЗ, а первые «Лады» с таким впрыском сойдут с конвейера в декабре. Это позволит заводу сократить зависимость от дефицитной импортной электроники, а рядовые автовладельцы будут знать, что заботятся о планете.

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