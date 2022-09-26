 

АВТОВАЗ представил не имеющий аналогов эко-инжектор, работающий без электроники

26.09.2022, 8:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автомобили АО «АВТОВАЗ» с декабря начнут оснащаться новой, не имеющей аналогов в мире системой эко-впрыска топлива.

В отличие от западных инжекторов, она не содержит электронных компонентов, а значит, является априори более надёжной.

Санкции против РоссииРазработку представили на конференции в столичном институте НАМИ. Экологичность «аналогового» инжектора заключается в том, что при его производстве в атмосферу не попадают вредные выбросы, свойственные для производства электроники.

– Топливо поступает в поплавковую камеру, а оттуда дозированно, через специальный клапан, идёт в смесительную камеру. Смесь насыщается воздухом и поступает в цилиндры, – объясняет принцип работы эко-инжектора один из его создателей, инженер Валерий Петрик. – На данный момент ни один завод в мире не выпускает автомобили с таким впрыском, мы имеем все шансы стать первыми.

Ожидается, что серийное производство агрегата уже через несколько месяцев освоит завод ДААЗ, а первые «Лады» с таким впрыском сойдут с конвейера в декабре. Это позволит заводу сократить зависимость от дефицитной импортной электроники, а рядовые автовладельцы будут знать, что заботятся о планете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / В Россию запретят импортировать качественные продукты

13.01.22 / «Все-таки любовь — это действие»

23.04.21 / Сирийская ракета взорвалась недалеко от израильского ядерного реактора в Димоне

16.03.21 / Дженнифер Лопес и Алекс Родригес воссоединились на Карибских островах: фото

07.07.20 / Коронавирус срывает маски (США скупают себе всё лекарство, а Россия его отдает)

28.05.21 / Рука помощи для рабочих роботов

03.08.22 / В Зеленограде пройдет спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья

28.11.21 / Мнение: Давайте сплотимся!

17.11.21 / Чувствительной коже поможет облепиховое масло и не только: какие ингредиенты в составе косметики

27.04.22 / Мнение: Принуждение к прямым действиям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика