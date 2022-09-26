Мнение: Интересный текст про голосование

Знакомый юрист из ФБ написал. Текст взбесит всех – но ведь это правда.

“Вы, наверное, не знаете, но на референдумах в ДНР/ЛНР и прочих областях не обязательно показывать паспорт, подтверждать свою личность и право голосовать. Также разрешается голосовать дистанционно, в частности по почте. Можно собирать бюллетени, присланные по почте тем, кто не может прийти на участок и относить их в избирком целыми пачками. Никаких наблюдателей к процедуре подсчета голосов не допустят, иностранных тем более. И подавно не ведется никакой видеозаписи или трансляции процесса голосования. Машины для электронного голосования имеют доступ в интернет и могут получать команды извне. Так что вы вряд ли удивитесь, что результаты такого, с позволения сказать, «голосования» никто в мире не признает.

Ой, простите! Я перепутал. Я про правила проведения референдумов ничего не знаю. Это я про американские выборы рассказывал, в частности про те, на которых Байдена выбирали” (Александр Назаренко).

Как я это называю, “неконгруэнтное” высказывание – не подходит для стаи, что одной, что противоположной. Но соответствует моему представлению, что “Российская империя – тюрьма. Но за границей тоже – кутерьма” (с)