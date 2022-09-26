Совет по правам человека призвал к радикальному сокращению прав человека

Новый председатель Совета по правам человека, подполковник Алексей Дрябин заявил о необходимости «радикально сократить» доступные россиянам права человека.

По его словам, в нынешних условиях «было бы преступно по отношению к государству продолжать любые игры в демократию».

Правозащитник не стал комментировать арест предыдущего состава СПЧ, пообещав только, что «где надо разберутся». На построении новых членов Совета он объявил о решении искоренять «яд демократии».

– Ещё Аристотель, кажется, говорил, что любое вещество – яд, а вопрос лишь в дозировке. По моей информации, он ещё и добавлял, что демократия западного образца – яд в любой дозировке. Хочу напомнить всем, что Совет по правам человека – это не Совет по защите прав человека. Это Совет, которому поручено разобраться, что делать с правами человека, как с этим бороться. Будем эту лавочку сворачивать, так сказать, – объявил он.

Глава Совета пообещал проводить «целиком новый курс», который пойдёт на пользу государству и его интересам. В конечном итоге это полезно и для населения, подчеркнул он, поскольку защитить людей можно только, если «взять ситуацию в ежовые рукавицы и стереть всякий вредный элемент».

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