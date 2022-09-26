 

В Киеве не исключают призыва студентов в ответ на мобилизацию в России

26.09.2022, 7:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что в ответ на мобилизацию в РФ всех украинских студентов призовут в армию. Как передаёт «СТРАНА.ua», Арестович заявил, что в мобилизационном резерве Украины находится более 5 миллионов человек и страны Запада помогут их вооружить.


AP

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что всех украинских студентов призовут в армию. Как пишет «СТРАНА.ua», Арестович заявил, что в мобилизационном резерве Украины находится более 5 миллионов человек.

«Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Ещё раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек», — заявил он.

По его словам, Запад поможет их вооружить. Данные заявления Арестович сделал, комментируя российскую мобилизацию. Он отметил, что «пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие».

«Если в РФ мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?» — заявил Арестович.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.22 / Вспомнить все: трогательный подарок Бена Аффлека Дженнифер Лопес ко Дню всех влюбленных

11.01.22 / Центробанк выделит 300 млн долларов для стабилизации курса биткоина

26.03.22 / Мнение: О тюрьмах для украинских беженцев

09.07.22 / Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

20.05.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 мая

03.09.22 / Мнение: Вечные ценности

17.08.22 / Мнение: Плохой романс форева

06.06.22 / Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

02.02.22 / Специалист-нутрициолог рассказала о полезности замороженных овощей и фруктов

28.05.21 / Café помогает гибридным организациям планировать рабочее время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика