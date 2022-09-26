 

«Нам он всё равно почти бесплатно достаётся»: Лукашенко предложил Европе дешёвый газ

26.09.2022, 6:13, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа может рассчитывать на поставки дешёвого газа из его страны. Фактически речь идёт о перепродаже российского газа, который со слов главы государства достаётся белорусам «почти бесплатно».

Выступая перед рабочими Лидского мукомольного завода, Лукашенко признался, что даже стал хуже спать, поскольку переживает за европейцев.

«С нынешним уровнем отношений как я им помогу? Я никак им не помогу. Но ведь можно это устроить. Можно, если они не хотят мёрзнуть, договориться так, что мы им перекачку газа включим по ценам даже ниже, чем Россия предлагает им… У нас контракт очень хороший, нам этот газ почти бесплатно достаётся. И люди мы хорошие, – сказал он. – Могут же европейцы снять там, допустим, какие-то санкции, послов вернуть? Вот по-человечески, чтобы. Могут, всё они могут»

Глава государства добавил: Беларусь остаётся верным союзником России, но не намерена безучастно смотреть на разыгрывающийся в Европе энергетический кризис. Если Минск сможет помочь Брюсселю, в Кремле должны «с общечеловеческим пониманием отнестись к гуманитарной миссии белорусов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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