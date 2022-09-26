 

На востоке Германии стремительно растёт недовольство политикой Берлина

26.09.2022, 6:05, Разное
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В восточных землях ФРГ быстро нарастает недовольство действиями немецкого правительства, пишет Der Spiegel. Об этом свидетельствует отчёт о состоянии германского единства. Опрос на востоке страны показал, что в целом ситуацией в государстве доволен только 31%. По сравнению с 2020 годом этот показатель упал на 9%. Схожий тренд наблюдается и на Западе, отмечает немецкое издание.


AP

Рост цен, ненадёжность энергоснабжения, боевые действия на Украине — немцы столкнулись с большими проблемами, пишет Der Spiegel. И труднее всего приходится жителям восточных земель ФРГ, о чём свидетельствуют результаты годового отчёта о состоянии германского единства.

Институт экономических исследований Deutschland Monitor провёл в июле и августе 2022 года опрос в восточной и западной части страны, в котором приняло участие 4000 респондентов. В результате выяснилось, что на востоке стремительно растёт недовольство политикой немецкого правительства. Только 31% опрошенных заявили, что в целом довольны ситуацией в стране. По сравнению с 2020 годом этот показатель упал на 9%. В западных землях за тот же период времени удовлетворённость действиями Берлина также упала на 10% и составила 44%.

Только 43% граждан ФРГ на востоке и 58% на западе считают, что в стране сейчас можно свободно высказывать своё мнение, не опасаясь последствий, продолжает издание. Два года назад эти показатели составляли 50% и 63% соответственно. К тому же восточные земли отстают в своём экономическом развитии от западных, из-за чего многие воспринимают ситуацию в стране как социально несправедливую. Довольны положением дел только 23% немцев на востоке и 33% — на западе. Два года назад эти показатели составляли 32% и 42% соответственно.

Уполномоченный правительства ФРГ по делам восточных земель Карстен Шнайдер подчеркнул, что подотчётные ему регионы «стоят перед большими трудностями, которые требуют политических ответов». «Особенно большую угрозу для восточногерманского населения» представляют проблемы с безопасностью энергоснабжения, а также стремительный рост цен.


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