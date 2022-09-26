 

Блинкен не увидел возможности заключить ядерную сделку с Ираном

26.09.2022, 5:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен заявил, что США на предложения Ирана «просто не могут согласиться», в Вашингтоне «не примут плохой сделки». «Ответ, который они дали на последние предложения наших европейских партнеров, стал очень существенным шагом назад», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / Пушков обвинил США в покушении на права СБ ООН

20.07.20 / В СК рассказали, как Фургал избежал преследования милиции

26.10.21 / Киевские Золотые ворота вошли в рейтинг лучших районов мира по версии издания Timeout

19.02.21 / “Какие швейцарцы, Нестор, хватит дурить уже всех!” Шуфрич и Арахамия устроили перепалку у Шустера

12.03.21 / Сидоренко: Данилов ищет, как же “появились” Харьковские соглашения. Оглянитесь! Их писал ваш первый заместитель Демченко

22.01.22 / Генсек ООН назвал сотрудничество с ЧВК «Вагнер» суверенным решением Мали

13.04.21 / Иран потребовал от США прекратить потворствовать терроризму

12.08.20 / Штаб Бабарико о протестах в Беларуси: Это реакция на обман, хамство и насилие властей

24.11.21 / Замгенсека НАТО о действиях РФ на границе с Украиной: Провокационное наращивание силы

09.01.22 / Власти США отказались идти на уступки на переговорах с Россией по безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика