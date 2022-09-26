Блинкен не увидел возможности заключить ядерную сделку с Ираном
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что США на предложения Ирана «просто не могут согласиться», в Вашингтоне «не примут плохой сделки». «Ответ, который они дали на последние предложения наших европейских партнеров, стал очень существенным шагом назад», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет