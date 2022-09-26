Американцев предупредили о потере рабочих мест из-за борьбы с инфляцией

Шаги по борьбе с инфляцией, скорее всего, приведут к потере рабочих мест в США, сообщил президент Федерального резервного банка Атланты (входит в ФРС) Рафаэль Бостик.

Бостик заявил, что «это будет трудно». По его словам, «вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест». При этом, как сообщил Бостик, «в исторической перспективе и в свете опыта в экономике» такая потеря рабочих мест «окажется меньше, чем наблюдали в иных ситуациях». «На это я рассчитываю», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

Президент Федерального резервного банка Атланты заявил, что инфляция «слишком высокая», поэтому необходимо «сделать все» для ее снижения. «Если задуматься о причинах, то они заключаются в том, что у нас очень высокий спрос. У нас нет достаточного предложения», – сказал он.

Напомним, согласно данным минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам августа на 8,3% в годовом исчислении. Минфин США назвал уровень инфляции в стране неприемлемым. ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам до диапазона 3–3,25% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что восстановить ценовую стабильность сложно, он не знает, приведет ли попытка стабилизации экономики США к рецессии.

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