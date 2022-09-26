 

Жителям Италии предсказали рост расходов на газ и электричество на 300%

26.09.2022, 5:47, Новости дня
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Если сравнивать с 2020 годом, то в 2023 году расходы жителей Италии на газ и электричество могут вырасти на 300%, сообщил Фурио Труцци – глава ассоциации Assoutenti, защищающей права потребителей.

Труцци со ссылкой на аналитиков указал на «напряженную ситуацию с ценами на энергоносители». Она, по словам Труцци, сохранится в 2023 году. С учетом «нынешнего резкого роста цен» в 2023 году «счет за энергоснабжение может достичь 5266 евро на семью», если не будет «национального или европейского замораживания тарифов», сказал он.

«3052 евро за газ и 2214 евро за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.

Как информирует Assoutenti, в 2021–2022 годах траты на энергию вырастут на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году общие расходы на электроэнергию вырастут до 2558 евро на домохозяйство (1516 евро за газ, 1042 евро за свет). При этом в Италии с октября оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.

Напомним, Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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