 

Салливан – США в частном порядке предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине

26.09.2022, 4:40, Разное
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в частном порядке заявил Москве, что последствия применения ядерного оружия будут иметь «катастрофические последствия», пишет NBC News. По словам Салливана, США и их союзники дадут решительный ответ.

Я хотел бы обсудить угрозы применения ядерного оружия со стороны Владимира Путина. На этой неделе сообщалось, что представители администрации Байдена в частном порядке предупредили о серьёзных последствиях. Означает ли это, что красный телефон (линия связи между Вашингтоном и Москвой. — ИноТВ) снова работает? Потому что в начале этого конфликта многие беспокоились за некоторые из основных коммуникаций между странами — военных с военными, разведки с разведкой, вы с трудом добивались, чтобы ваши коллеги ответили на звонок. Значит ли это, что красный телефон снова работает?

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, помощник президента США по национальной безопасностиЧак, мы тщательно скрываем время и содержание переговоров с российским правительством, с Кремлём. Но ответ на ваш вопрос: да, у нас действительно есть возможности напрямую вести переговоры на высших уровнях и чётко доносить им свои послания, а также получать их послания. Это часто происходило в течение последних месяцев и даже имело место в последние несколько дней. 
 
Но мы бы не хотели раскрывать, как именно происходят эти контакты, так как хотели бы иметь возможность защищать их, чтобы мы могли и дальше связываться с Россией и недвусмысленно сообщать им, например, о том, какими будут последствия, а они будут катастрофическими, если РФ встанет на тёмный путь применения ядерного оружия. 

Мне кажется, вопрос в том, зачем в этом вопросе стратегическая двусмысленность, почему бы не провести эту черту публично. Если он публично угрожает ядерным оружием, почему бы не направить послание публично, которое, я уверен, хотели бы услышать люди в Европе и на Украине, в котором было бы сказано: если вы переступите эту черту, ждите неприятностей, господин Путин. 

ДЖЕЙК САЛЛИВАН: Что ж, позвольте мне прямо сказать, если РФ переступит эту черту, последствия для неё будут катастрофическими. Соединённые Штаты решительно ответят. 
 
Теперь, в частном порядке мы подробно излагали, какие именно это будут последствия. Но мы хотим пользоваться доверием, чтобы вести прямые переговоры с высшим руководством РФ и излагать им, какими будут последствия, при этом не ударяясь в публичные перепалки. Однако мы мы без колебаний публично скажем, что последствия для РФ будут катастрофическими и США и их союзники ответят решительно.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2022 года.


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