Японцам разрешили ходить на работу с собаками

В японской компании Fujitsu рады служащим, которые приходят на работу с собакой. Как передаёт NTD, для этого оборудовали несколько кабинетов, а также игровую комнату, которая рассчитана на шестерых лохматых питомцев. Таким образом руководство пытается понять, как создать наилучшие условия работы для сотрудников.

В Японии, прежде чем завести собаку, нужно сто раз подумать. С питомцем не пустят в рестораны и кафе, а в общественном транспорте нужна переноска. Но в этом офисе в Кавасаки правила иные. Здесь рады служащим, которые приходят на работу с собакой.

Для этого оборудовали несколько кабинетов, а также игровую комнату. Она рассчитана на шестерых лохматых питомцев.

Юка Хатагаки уже некоторое время ходит в офис с пуделем мальтипу по кличке Ноэль. А до этого из-за пандемии она долго работала удалённо.

ЮКА ХАТАГАКИ, владелица собаки: Когда удалённая работа превратилась в норму, общаться с людьми стало труднее. Поэтому я подумала, что это отличная возможность — приходить в офис и общаться. А собаки помогают растопить лёд.

Маюми Иноуэ завела щенка во время пандемии. Пока ему нужно много внимания. Поэтому она тоже ходит на работу с собакой.

МАЮМИ ИНОУЭ, владелица собаки: Так можно находиться рядом со своим питомцем во время работы. А у него есть возможность познакомиться с другими собаками, а также людьми. Это хорошо для него.

Пока всё это только эксперимент. Он продлится до конца года.

МИЦУЯ АКАМАЦУ, сотрудник компании Fujitsu: Мы не можем сказать, надолго ли сохраним такой способ работы вместе с питомцами. Тестирование ещё не закончилось. Но думаю, было бы хорошо, если бы так начали делать не только здесь.

Цель эксперимента японской компании — понять, как создать наилучшие условия работы для сотрудников.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.