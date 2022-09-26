 

Guardian – Роджер Уотерс отменил концерт в Польше из-за скандала вокруг его заявлений об Украине

26.09.2022, 3:20, Разное
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Британский рок-музыкант Роджер Уотерс без объяснения причин отменил два концерта, которые должны были состояться в апреле 2023 года в польском Кракове, пишет The Guardian. По информации издания, решение основателя Pink Floyd связано с гневной реакцией властей города на заявления музыканта о боевых действиях на Украине.


AP

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил два концерта в польском Кракове из-за реакции местных властей на его заявления о боевых действиях на Украине, пишет The Guardian со ссылкой на польские СМИ.

По данным британской газеты, об отмене выступлений сообщил представитель спортивной арены «Таурон Арена Краков», где в апреле 2023 года должны были состояться два концерта музыканта. «Менеджер Уотерса решил отказаться без объяснения причин», — приводит The Guardian слова представителя. 

Концерты, которые были запланированы на 21 и 22 апреля, также были удалены из списка выступлений, опубликованного на официальном сайте нынешнего турне Уотерса This Is Not a Drill, говорится в материале издания. 

По информации The Guardian, члены муниципального совета Кракова на следующей неделе проведут голосование и примут решение, объявлять ли британского музыканта персоной нон грата. Ранее депутаты уже выразили «возмущение» в связи с его заявлениями об украинском конфликте. 

Как напоминает обозреватель The Guardian, Уотерс обратился к жене президента Украины Владимира Зеленского Елене с открытым письмом, в котором он заявил: «Вашу страну вывели на путь к этой разрушительной войне радикальные националисты». Ранее музыкант также критиковал Запад — и в особенности США — за поставки вооружений Киеву и обвинял НАТО в том, что оно спровоцировало Москву.


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