Мнение: Никогда мы не будем братьями

(прибалты и русские, история одной любви)



Мы их любили, они нас – нет. Возможно, правильно делали

Любопытный пост боли и отчаяния от русскоязычного жителя Латвии (но при этом вовсе не русского, что добавляет тексту остроты). Пост большой, поэтому я его выложу здесь, а свои мысли по поводу диковинных взаимоотношений русских и прибалтов – уже в следующем посте. Итак – написал юзер из ФБ, ранее мне не известный, по имени Армен Халатян.

“Три недели был в Риге. Уезжаю.

С одной стороны, как будто и не было этого перерыва в почти год. Всё знакомо: налево пойдешь – туда придёшь, направо пойдешь сюда придёшь, скидочные карточки работают, мобильные сервисы тоже. Wifi в нужном месте подключается без вопросов. В первый же день меня узнали в кафе, и за эти дни было много людей, с которыми можно разговаривать долго…. В Ереване пока столько нет…

С другой стороны – спрашивают, ну как у тебя общее ощущение? Ощущение такое – в этом нельзя находиться долго, это вредно для психики, особенно детской.

Представьте ваш ребенок ходит школу, перешел уже в 5 класс, и вы спрашиваете – ну как там в школе дела? Все отлично, отвечает дитё. У нас хорошая светлая школа, просторный новый спортзал, бывают интересные предметы. Просто, понимаешь, за эти пять лет никто из учителей ни разу не назвал меня по имени, а когда во время дискуссии или конкурса я тяну руку – меня никогда не спрашивают, а если и смотрят в мою сторону, то сквозь меня, как будто меня нет…

Это метафора.

30 лет независимая Латвия решает вопрос – как ей “развидеть” половину населения, которое говорит и думает на русском. Это главная национальная идея, которая затмила всё. И хотя достигнуто уже многое, дел всё еще непочатый край: Сейчас в разгаре кампания – убирать русские версии с сайтов ведомств на которых эти русские версии ещё были, обсуждаются вопросы как запретить не только чиновникам но и обычным коммерческим фирмам общаться с клиентами на русском.

Когда-то среди русских (особенно обеспеченных) в Латвии бытовало убеждение, что политические установки перебьёт коммерческая целесообразность. Если хотя бы 40% твоих клиентов китайцы, как-то оправданно сделать китайский вариант сайта. Нет эти законы больше не работают. Вот и мой мобильный оператор LMT – имел русскую версию сайта и она исчезла. Ладно бы лениться делать новый сайт… но выключать тот, который работал больше 20 лет.

Президент лично вносит правки в закон о жилтовариществах, чтобы там не могли голосовать и участвовать неграждане (есть такой статус в Латвии с давних времен – неГражданин Латвии, он позволял жить и работать в стране но не позволял участвовать в выборах. А сейчас вот надо проявить специальное внимание президенту, чтобы эти люди не могли участвовать в решении вопросов – ставить им газовый котел в доме или нет, скидываться на ремонт подъезда или нет? Каста неприкасаемых. Тени.

Я предвижу от неофитов в этом вопросе горячую отповедь – а пусть выучат латышский язык, пусть сдадут на гражданство. И не будет проблем…. Это там кажется первые пять лет. Потом понимаешь, все не так просто… Мой хороший товарищ рассказал довольно характерную историю, как он выспрашивал коллегу по работе – латыша, – ну вот скажи: вот были оккупанты, потом следующее поколение, потом ещё, когда наступит тот момент, когда дети – детей – детей оккупантов наконец будут признаны своими здесь на этой земле? Что должно произойти?

Коллега долго отпирался, ходил кругами, а потом честно ответил – НИКОГДА.

Это «никогда» разлито в воздухе. И почти каждый, кто сталкивался с этой ситуацией, с этим отношением, почти каждый, кто бодро ступал на тропу интеграции, на своём опыте, на опыте своих детей рано или поздно приходит к выводу – не важно, знаеешь ты язык или нет, гражданин или нет…это всё не сделает тебя равным и принятым до конца. Все эти экзамены, ступени, мелкие уступки и комппромиссы с самим собой, просто способ выторговать себе отсрочку.

Но рано или поздно на чём-то ты спокткнёшься, и тебе предъявят по полной за поколения оккупантов…

А еще думаю, ведь какая же это гигантская психическая травма и для латышской части общества! Всё время быть начеку и рассчитывать как относиться к своим соседям, коллегам по работе. Считать их за равных требует естественная человеческая природа, но постоянные кампании, постоянное муссирование темы «оккупации», «пятой колонны» призваны создать чувство вины за такое равноправное отношение.

Что должен чувствовать нормальный человек, когда он вдруг узнаёт, что его сосед пенсионер Вася – не имеет права решать вопрос установки счетчиков на воду, хотя живёт в этом доме с момента его постройки. Да, возможно Вася лет двадцать назад, пока голова ещё варила не удосужился сдать экзамен по латышскому языку и получить гражданство, которого его лишили, в связи с обретением Латвией независимости (заодно промаркировав оккупантом). Сам виноват. Но он же живёт, платит коммунальные как и все. У него дети и внуки. Он пожилой человек. Он весь здесь от и до, у него не было другой жизни и другой страны. Но он немой – как индеец в «пролетая над гнездом Кукушки».

А всем МакМерфи давно сделали лоботомию. Никто не нарушит спокойствия в царстве Старшей сестры (АРМЕН ХАЛАТЯН)