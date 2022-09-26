CGTN объяснил, почему Арктика так важна для России

Рост напряжённости в отношениях между Россией и США и их союзниками коснулся и Арктики, где каждая из восьми арктических стран стремится расширить своё влияние, передаёт CGTN. В частности, на первое место среди приоритетов этот регион вышел для России, где понимают стратегическое значение Арктики для страны.

Ухудшение отношений между Россией и США и их союзниками перекинулось на Арктику, некогда спокойную среду обитания белых медведей, водных организмов и других важных форм жизни.

Так что же произошло? Стал ли регион очередным местом геополитической напряжённости? Что ж, давайте поговорим о том, что сегодня собой представляет Арктика. Добро пожаловать в программу Facts Tell. Я Сайна.

Арктика — самый северный регион Земли. С точки зрения воздушной мощи, кратчайший путь к Северной Америке для российских ракет и бомбардировщиков лежит через Северный полюс. С военно-морской точки зрения, по мере таяния арктических льдов морские пути, вероятно, будут оставаться проходимыми для судов в течение более длительного времени. В последнее время геостратегическое значение этой ранее мирной волшебной земли возрастает.

Прежде чем оценить стратегическое положение Арктики, давайте сначала рассмотрим её уникальные географические условия. В отличие от Антарктики, которая представляет собой континент, окруженный океанами, Арктика — это океан, окруженный континентами.

Итак, что это значит? Теоретически расположенные противоположно полярные зоны могут показаться близнецами, но в действительности это не так. Антарктида не принадлежит ни одному государству и управляется на международном уровне. Однако в Арктическом регионе находятся части целых восьми стран — Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и не будем забывать про США. Эти арктические страны признаны «управляющими регионом» посредством межправительственный форум под названием Арктический совет.

Почему это имеет отношение к нашей сегодняшней теме? Потому что, если Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из этих восьми арктических стран будут членами НАТО. РФ будет единственной, кто останется, так сказать, в стороне.

Итак, вот что произошло недавно. В августе Йенс Столтенберг стал первым в истории генеральным секретарем НАТО, посетившим канадскую часть Арктики. Там он указал на необходимость укрепления безопасности на северном фланге альянса для противодействия России. Он обвинил Россию в возобновлении работы «сотен военных объектов советской эпохи в регионе», заявив, что возможности страны в этом регионе представляют собой стратегический вызов для альянса, состоящего из 30 стран.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Канада — очень важный союзник НАТО, я всегда это знал. Но я понимаю, какое значение вы играете и на Крайнем Севере, в Арктике. И Арктика важна для НАТО. Когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, надеюсь, это произойдёт очень скоро, семь из восьми арктических стран будут членами НАТО. И это только увеличит важность Арктики для альянса.

На той же неделе Государственный департамент США объявил, что президент Байден планирует повторить шаги всех остальных арктических стран и назначить первого в США посла по особым поручениям в Арктическом регионе. Этот план появился на фоне других усилий США по расширению влияния в регионе. 11 августа в Министерстве обороны открыли первый региональный центр по Арктике. Там заявили, что этот центр отражает стремление министерства к созданию сильных сетей международной безопасности, которые работают с союзниками и партнёрами.

Что насчёт России? Возросший в связи с ухудшением отношений с Западом, страх страны перед окружением со стороны НАТО и её союзников в Арктике кажется реальным как никогда.

ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР, российский аналитик в сфере обороны: Для РФ Арктика сегодня кажется гораздо более важной, чем когда-либо в советский период или во время холодной войны.

В РФ знают, что Арктика — морская зона, имеющая стратегическое значение для страны. Давайте послушаем.

ТИМУР МАХМУТОВ, заместитель программногодиректора Российского совета по международным делам: Если мы возьмём Арктику как географический регион на земном шаре, то увидим, что РФ занимает большую часть этого региона.Мы не говорим о политических границах.Мы говорим о географических границах, об истории развития интересов, об освоении региона.Между Россией и Арктикой можно поставить знак равенства.

Именно поэтому в День Военно-морского флота РФ в июле этого года президент Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину страны. По словам старшего научного сотрудника и основателя Арктического института Мальта Гумперта, новая доктрина на 55 страниц делает значительный акцент на российских приоритетах в Арктике. Там она упоминается не менее чем на 22 страницах.

По сравнению с последним документом 2015 года, в этом году Атлантический регион опускается на третье место в списке оперативных приоритетов, а Арктика поднимается на первое. Гумперт подчеркивает превращение Арктики в регион «глобальной конкуренции не только с экономической, но и с военной точки зрения».

Доктрина определяет морскую деятельность США и НАТО в Арктике в качестве главной угрозы для России. В ней сказано, что эти усилия по ослаблению контроля РФ над Северным морским путём и наращивание иностранного военно-морского флота в Арктике являются главной угрозой её безопасности.

Почему все эти страны вдруг стали придавать такое значение Арктике? Из-за чего вся эта шумиха?

Что ж, есть множество важных причин, одна из которых — это то, что Гумперт упомянул в своём анализе, Северный морской путь, также известный как СМП. Если мы посмотрим на морской трафик в Арктике, то существует два основных маршрута: Северо-Западный проход и Северный морской путь.

СМП в основном проходит через российские воды и приобретает особую значимость в связи с глобальным потеплением.

По данным Nikkei, СМП — кратчайший маршрут между Восточной Азией и Европой, и он станет первым маршрутом, который освободится ото льда из-за изменения климатических условий. Другими словами, у него есть огромный потенциал, чтобы подорвать существующие в мире логистические сети. Конечно, у СМП всё же есть много проблем, таких как сезонность, высокая стоимость прохода ледоколов, очень специфические требования к судам, например, к их осадке и ледовому классу, недостаточная инфраструктура и порты-посредники. То есть, есть много вопросов, о которых нужно беспокоиться, если вы хотите плыть по СМП, однако множество из них решатся сами собой по мере постепенного таяния полярных льдов.

Между тем, у СМП есть много значительных преимуществ, что делает его в какой-то степени сопоставимым с Суэцким каналом. Во-первых, он намного короче. Например, путь от Роттердама до Иокогамы через Суэцкий канал составляет более 20 тыс. км. СМП примерно на 40 процентов короче, около 12 тыс. км. Это сокращает время в пути на семь дней.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2022 года.