Мнение: Насильно мил не будешь

(как русским принять отсутствие ответного чувства)

Ну и по поводу предыдущего поста, где человек с русским языком жалуется на тотальный игнор и неприятие в Латвии. Тут (особенно если б не было 24 февраля) можно было бы отметить, что действительно – ненависть прибалтов к русским к России какая-то абсолютно иррациональная, но при этом негасимая. Просто “нет” и всё. И это при том, что как раз у русских ровно наоборот – сколько я помню, какая-то столь же иррациональная любовь к Прибалтике, непонятно обуревавшее все годы Соввласти стремление “понравиться”… И ничего не получалось – “что ни делает дурак (Иван), всё он делает не так”.

Возможно, конечно, что с Прибалтикой мы в советские времена наблюдали своеобразный феномен “смещенной любви” (как бывает “смещенная агрессия”): на Прибалтику русские изливали свою – без сомнения имеющую место – любовь к Европе, которая в те же времена была для них почти абсолютно недоступна. И возможно, прибалты как раз чувствовали (как это бывает у женщин), что “любят на самом деле не их” (а на самом деле тех же немцев) – и злились.

Думаю, тут имеет место своеобразный “любовный треугольник”: прибалты не любят русских ухажеров, как они перед ними ни выкаблучивались, потому что… они давно, но раз и навсегда отдали свое сердце немцам. Немцы – это всё, а русские – немытые чувырлы, которые все время лезли со своим свиным рылом, и даже когда им дали, наконец, окончательный отлуп (в 1990-м) – все равно сидят под дверью и на что-то надеются! Это при том, что сами немцы тут (как положено в соответствующих мелодрамах) далеко и даже не знают о столь бурных чувствах к ним, и век сохнущих по ним прибалтийских жителей в гробу видали. Трагедия!

Конечно, можно сказать (и активно говорят, и это правда), что в Прибалтике были большие репрессии, что многих латышей, эстонцев и литовцев вывезли в Сибирь, а то и просто убили, и что поэтому… Но все равно это странно, по большому счету. В конце концов, основные репрессии в Прибалтике пришлись на сталинские времена, а после 1953 года все было наоборот – Соввласть, при всей своей неуклюжести, всячески стремилась понравиться прибалтам, их холили и лелеяли как своего рода “западную витрину”, “окно в Европу”, им даже частные магазинчики разрешали (вещь для совка почти немыслимая!) Вбухивали туда огромные инвестиции, Рижская киностудия ваяла фильмы десятками (где, кстати, сейчас Рижская киностудия?) – но всё как в стену.

По-своему это очень забавно. Учитывая, что у прибалтов собственно почти та же беда, что и у русских – их тоже мучает чувство неполноценности собственной страны и они тоже НЕ ХОТЯТ в ней жить (депопуляция по всех трех прибалтийских республиках чудовищная, самая высокая в Европе, при том, что уезжают отнюдь не только “понаехавшие” русские).

Как же реагировать на всю эту “несправедливость”? Нелюбовь часто воспринимается как несправедливость, но это – типичная невротическая реакция. На самом деле никто никого не обязан любить, даже Родину. Любовь – это дар, она или есть, или нет. По сути, степень невротизации обитателей РФ сейчас именно на этом вопросе достигла пика – вся страна рехнулась, вопрошая “Почему ОНИ нас не любят??!” И дружно доехали до ответа – “раз не любят, значит, всех надо убить!” И прибалтов, и украинцев, и американцев – всех. “Не любили нас беленькими, ничего – полюбите нас черненькими!”

Несчастное поехавшее стадо кретинов. И, как психолог, могу дать простой и ясный диагноз: сам по себе такой вопрос – “почему меня никто не любит” – может задать только человек, у которого реальной является совсем другая проблема: он не любит сам себя.

Именно это для русских труднее всего. Они даже не знают, с какого конца подойти.