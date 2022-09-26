Почему у нас не получилось

Леонид Гозман*: рефлексия из-за решетки.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тюрьма — прекрасное место для рефлексии. Особенно когда, как я сейчас, не знаешь, сколько дней или лет придется сидеть, да и вообще, выйдешь ли когда-нибудь отсюда.

Итак, почему у нас не получилось? Мы — это активно-оппозиционный сегмент общества, который добивался демократии, права и европейского пути. Не получилось!

Более того. Наши силы разгромлены. Организаторы протестов и многие активисты либо в тюрьме, либо в изгнании, как и наиболее авторитетные оппозиционные идеологи и журналисты. Россия, конечно, будет свободной, но когда и как это произойдет — неясно.

Почему так вышло? Многие видят причину в свойствах самого нашего народа — рабы, мол, в свободе не нуждаются, в истории Орда, Иван Грозный, а также в том, что РФ в силу своих размеров, религии, климата имеет какое-то особое, подходящее ей и, конечно, не демократическое политическое устройство.

Такого рода аргументам как минимум столько же лет, сколько спору между славянофилами и западниками. Впрочем, разговоры о том, как сильно мы отличаемся от «них» (они живут по закону, а мы по правде), восходят к первому тысячелетию.

Ни одного, однако, доказательства тому, что русскому (российскому) народу не нужна свобода, а нужен, наоборот, кнут, никто так и не привел. Зато ход и последствия великих реформ Александра, экономическое поведение в период НЭПа, бурное развитие девяностых и успехи всех волн российской эмиграции непреложно свидетельствуют, что наш человек столь же приспособлен к условиям свободы, ведет себя в этом контексте столь же адекватно, как и любой другой.

Разговоры же о географии, климате, религии и прочем и вовсе не выдерживают критики. Демократия в холодной Финляндии, в огромной Канаде, в православной Греции и не христианской Индии доказывают, что объяснять нашу неудачу объективными факторами нет оснований. Вообще, тенденция преувеличивать свою особенность, отличие от других, чаще всего связана со стремлением необидным для себя словом объяснить свое отставание.

Поэтому не стоит относить нашу неудачу на счет принципиально неконтролируемых природных или исторических факторов. Она — следствие действий противостоящих друг другу сил.

И здесь надо отдать должное властям. Мы их недооценили, ни их самих, ни прочности системы. В стремлении удержать позицию, в борьбе с любыми угрозами, в том числе и со стороны демократической оппозиции, они оказались изобретательны, решительны и последовательны, пренебрегая при этом и моралью, и правом. (Интересно, что во всех других сферах — в экономике, в международной политике — они предельно неэффективны.)

Но наша задача — анализировать не их, а прежде всего наши действия, понять, есть ли наша ответственность за то положение, в котором оказались страна и мы все?

Говорить о действиях оппозиции в целом довольно сложно. Демократическая оппозиция состоит из огромного числа очень разных людей. Кто-то объединен вокруг лидера Навального, кто-то входит в небольшие организации, есть — и их много — одиночки, следующие лишь своему нравственному чувству. Соответственно, люди, очевидно принадлежащие к демократическому лагерю, часто ведут себя прямо противоположным образом. Например, часть оппозиционеров участвовали в выборах, а часть — осуждали их за это и призывали выборы игнорировать.

Такой «разброд» естественен. Оппозиционеры не ходят строем, их объединяет только стремление к свободе и отвержение существующей системы.

Очень распространена точка зрения, что все было бы иначе, если бы оппозиция смогла объединиться. Я не против объединения, но не вижу, что бы оно изменило. В девяностых и в начале нулевых и ДВР (СПС), и «Яблоко» имели свои фракции в Думе, актуальным было не объединение, а координация. А потом обе фракции исчезли, но появилась структура Навального. Существовавшие небольшие партии и группы, не желавшие к ней присоединяться, могли, конечно, объединиться между собой, но это бы ничего не изменило. Да, там были очень достойные люди, но все они вместе не обладали и сотой долей того политического влияния — а измерять его можно числом людей, которых политическая структура может вывести на улицу — которым обладали Навальный и его команда. Сетования на отсутствие объединения — это попытка объяснить сложную проблему причин поражения простыми, не очень значимыми факторами, за которые лично ты не отвечаешь — это же они, политики, не смогли договориться.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* По решению Минюста РФ включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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