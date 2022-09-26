 

Чего светится? – Личное мнение

26.09.2022, 0:50, Разное
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Непонятно зачем Игорь Николаев показал нам Аллу в лосинах:


Фото: Соцсети

Мало того, что самопровозглашённая примадонна одета по молодёжной моде 80-х, так ещё и светится вся от радости.

Нет, хорошее настроение — это, наверное, неплохо. Вот только уместно ли им светиться на публику?

Вот у того же Игоря Крутого на фото — невесёлый вид. Зато Аллочка будто специально доказывает всем, насколько ей весело.

Уместность — наверное, это то, чего Алла Борисовна лишена напрочь. Быть уместной ситуации — проблема Пугачёвой.

То ногой дверь автомобиля пинает, то вдруг требует признать её кем-то, то вот теперь — с улыбкой до ушей.

Комментировать такое сложно. Может, у вас выйдет сделать это?

Источник: Лена Миро


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