Чего светится? – Личное мнение

Непонятно зачем Игорь Николаев показал нам Аллу в лосинах:



Фото: Соцсети

Мало того, что самопровозглашённая примадонна одета по молодёжной моде 80-х, так ещё и светится вся от радости.

Нет, хорошее настроение — это, наверное, неплохо. Вот только уместно ли им светиться на публику?

Вот у того же Игоря Крутого на фото — невесёлый вид. Зато Аллочка будто специально доказывает всем, насколько ей весело.

Уместность — наверное, это то, чего Алла Борисовна лишена напрочь. Быть уместной ситуации — проблема Пугачёвой.

То ногой дверь автомобиля пинает, то вдруг требует признать её кем-то, то вот теперь — с улыбкой до ушей.

Комментировать такое сложно. Может, у вас выйдет сделать это?

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