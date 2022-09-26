 

Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР

26.09.2022, 0:41, Новости дня
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На артемовском направлении союзные силы РФ и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».

«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.

Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».

Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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