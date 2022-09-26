Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска
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Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.
Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».
В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.
В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.
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