Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска

Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.

Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».

В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.

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