 

Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска

26.09.2022, 0:41, Новости дня
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Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.

Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».

В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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