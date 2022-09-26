 

Власти Чехии поспорили об отношении к российским уклонистам

26.09.2022, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Чехии Милош Земан не согласился с МИД республики, выступившим против выдачи гуманитарных виз россиянам, «бегущим из России».

Земан не согласился с главой МИД Чехии Яном Липавским, который говорил, что граждане России, не желающие выполнять обязательства перед своим государством, не соответствуют условиям для получения гуманитарных виз, передает РИА «Новости».

Выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, Земан заявил, что «этим людям, подобно тому, как и украинским беженцам», власти Чехии «могли бы выдавать визы», поскольку «люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности» Чехии.

Глава правительства Чехии Петр Фиала предлагал относиться к потенциальным дезертирам из РФ таким же образом, как ко всем обычным просителям убежища и рассматривать их заявления в стандартном порядке. 

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.20 / DМ – 1000 лет равноправия не видать — во Франции посчитали, когда исчезнет разница между зарплатами мужчин и женщин

25.06.21 / Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты

15.08.20 / Украинского священника выгнали из автобуса из-за слов о русской музыке

21.12.20 / Эксперт: Обновление Госсовета цементирует российскую государственность

06.04.21 / Премьер Грузии заболел коронавирусом

01.10.21 / Правительство планирует выделить более 16 млрд грн на программу “Питьевая вода Украины”

08.08.20 / Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

26.07.20 / Разработан новый способ биометрической идентификации человека

22.12.21 / Стали известны сроки получения лицензий на строительство хранилищ для CO2

16.04.21 / В Харькове полицейские нашли арсенал оружия. Пулеметы, гранаты и пистолеты хранили в гаражном кооперативе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика