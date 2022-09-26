Власти Чехии поспорили об отношении к российским уклонистам

Президент Чехии Милош Земан не согласился с МИД республики, выступившим против выдачи гуманитарных виз россиянам, «бегущим из России».

Земан не согласился с главой МИД Чехии Яном Липавским, который говорил, что граждане России, не желающие выполнять обязательства перед своим государством, не соответствуют условиям для получения гуманитарных виз, передает РИА «Новости».

Выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, Земан заявил, что «этим людям, подобно тому, как и украинским беженцам», власти Чехии «могли бы выдавать визы», поскольку «люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности» Чехии.

Глава правительства Чехии Петр Фиала предлагал относиться к потенциальным дезертирам из РФ таким же образом, как ко всем обычным просителям убежища и рассматривать их заявления в стандартном порядке.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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