Мнение: Главная цель прокси-войны США, «победа Европы» над российским газом и неизбежная рецессия

1. На заседании Клуба Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером обсудили, как будут наказывать Россию за демократические референдумы, как реагируют на усиление нашей страны в США, и кто является реальной целью американской прокси-войны против России.

Укороченную версию видео прикладываю к посту (ссылка). Полную, как обычно, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. В комментариях пораженцы пишут, что, мол, Европа сократила зависимость от российского газа с 40% до 10%, и что это якобы означает неминуемую победу Запада над Россией. Действительно, про 10% некоторое время назад заявил Жозеп Боррель, глава европейского МИД (ссылка).

Предположим даже, что господин Боррель не ошибся с процентами. Но Европа уже вынужденно сократила закупки и потребление газа, что уже привело провалу европейской промышленности и к падению уровня жизни. Победой это назвать сложно.

Инфляция в ЕС превысила 10% (ссылка), что является катастрофой для европейских финансов, поскольку базовые ставки Европейского ЦБ всё ещё недалеко ушли от нуля, а значит, сбережения европейцев совершенно не защищены от инфляции.



Можно было бы предположить, что эта ситуация временная, что рост цен вскоре сменится их падением, что европейцам достаточно просто как-то пережить эту зиму, а там уж они найдут альтернативных поставщиков энергии, будут придуманы чудодейственные технологии экономим, расцветёт пышным цветом зелёная энергетика… Ведь у нас, в России, цены после мартовского скачка уже несколько месяцев падают – так может быть и в ЕС будет то же самое?

Глава европейского министерства энергетики считает иначе (ссылка):

Вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса, отмечаемого на фоне специальной военной операции России на Украине, невозможно, способа сделать это не существует, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

В Германии на днях в очередной раз подтвердили, что полностью отказаться от российского газа сейчас невозможно, замены нет (ссылка). Точнее, отказаться-то возможно, а ещё точнее – мы можем полностью этот газ отключить. Вот только немцам будет от этого очень больно.

Похоже, дорогая энергия в Европе – это надолго. Что напрочь подрывает конкурентоспособность европейской экономики (по сравнению с Россией, США, Китаем и так далее).

3. Американские эксперты предсказывают рецессию в Европе, которая теперь практически неизбежна (ссылка):

Страны еврозоны с вероятностью 80 процентов столкнутся с рецессией в первые два квартала 2023 года, предсказали экономисты, опрошенные Bloоmberg. В предыдущем опросе риск такого сценария эксперты оценивали лишь в 60 процентов.

Ключевой причиной рецессии в еврозоне стал энергокризис на фоне резкого сокращения поставок газа из России, отмечает агентство. Предприятия в Европе неизбежно вынуждены сокращать производство, и пока признаков улучшения ситуации не видно. Ожидается, что экономика Германии как одна из самых зависимых от поставок углеводородов из России может сократиться уже по итогам четвертого квартала этого года.

Единственный способ для ЕС избежать рецессии – это добиться возобновления полноценных поставок газа, нефти и прочих товаров из России. Но поскольку нынешние европейские власти – марионетки США, едва ли это произойдёт, ведь без восстановления отношений с Россией это невозможно.