 

День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября

26.09.2022, 0:13, Разное
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История

Православные
христиане 26 сентября празднуют День Корнилия. До уверования в Христа Корнелий
был язычником. Вера сотворила чудо, а праведник смог обратить в христианство
семью и соседей.

Народ запомнил
Корнелия за звучное имя. Корнеплоды всегда были в почете у крестьян: морковь, картофель, репа, редька. Предки верили, что эти овощи — источник
здоровья и молодости, особенно для детей.

Традиции и
приметы

Дождливый день 26
сентября будет последний дождливым в текущем году.

Хороший дождь
сулит хороший урожай в следующем году.

Дома лучше
приготовить из корнеплодов, а тот, кто вкусит репу станет богатым и счастливым.

Что нельзя делать
26 сентября

26 сентября нельзя
свататься и жениться. Такой брак будет некрепкий и несчастливый, а супруг —неверный.

Не стоит долго
смотреть в зеркало, иначе двойник утащит за собой в другой мир.

Хозяйке на кухне
лучше отказаться от работы с тестом, иначе ждать финансовых трудностей.


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