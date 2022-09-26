День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября

История

Православные

христиане 26 сентября празднуют День Корнилия. До уверования в Христа Корнелий

был язычником. Вера сотворила чудо, а праведник смог обратить в христианство

семью и соседей.

Народ запомнил

Корнелия за звучное имя. Корнеплоды всегда были в почете у крестьян: морковь, картофель, репа, редька. Предки верили, что эти овощи — источник

здоровья и молодости, особенно для детей.

Традиции и

приметы

Дождливый день 26

сентября будет последний дождливым в текущем году.

Хороший дождь

сулит хороший урожай в следующем году.

Дома лучше

приготовить из корнеплодов, а тот, кто вкусит репу станет богатым и счастливым.

Что нельзя делать

26 сентября

26 сентября нельзя

свататься и жениться. Такой брак будет некрепкий и несчастливый, а супруг —неверный.

Не стоит долго

смотреть в зеркало, иначе двойник утащит за собой в другой мир.

Хозяйке на кухне

лучше отказаться от работы с тестом, иначе ждать финансовых трудностей.