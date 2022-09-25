Осенне-зимнее платье 2022-2023: тренды с подиумов для повседневного стиля

Есть некоторые модные и стильные модели платьев на осень и зиму 2022/2023 года на которые следует сделать ставку уже сейчас. Такие варианты одежды помогут выглядеть женственно, стильно и очень элегантно.

В моде будут модели, которые придется по вкусу как любительницам удобной одежды, так и поклонницам утонченности.

Актуальными будут вязаные модели, которые обеспечат ощущение уюта и комфорта в совершенно любую погоду и при любых обстоятельствах. Вязаные платья могут быть облегающими или иметь вырезы, разрезы и т. д.

Роскошь и элегантность найдут отражение в модных нарядах для вечера и торжественных случаев. Элегантно смотрятся платья в пол, выполненные из прозрачных и полупрозрачных материалов. Коктейльные наряды выполнены из блестящих тканей с эффектом металлик. Платья могут быть украшены модной бахромой, перьями или иметь асимметричный покрой.

Что касается осенне-зимних принтов, которые присутствуют в топовых моделях, то это ромбы, клетка, этнические и цветочные мотивы, леопардовые и другие звериные узоры.

Каждая женщина может достаточно просто выбрать желаемый вариант среди новинок осенне-зимнего сезона. Вот несколько отличных трендов.

Вязаное платье

Модные и стильные вязаные платья сделают осенне-зимний образ невероятно уютным, практичным и элегантным.

Среди новинок будет свободный наряд, с принтом, вязаное платье гольф с высоким воротником, с накидкой.

Модная трикотажная одежда имеет совершенно разный покрой. Можно найти свободные и расклешенные модели, а также приталенные, подчеркивающие фигуру.

Платье с пайетками

Это стильный и модный вариант. Пайетки помогают сделать весь.образ сверкающим с головы до ног. Металлизированные платья будут на пике популярности.

Можно выбрать наряд длины мини, с асимметрией на одно плечо, миди, а также длинные платья самых разных оттенков. Среди основных фаворитов будет античное золото и серебро.

Вязаное платье из джерси

Короткие платья-свитера очень хорошо смотрятся вместе с высокими сапогами выше колена.

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Красиво смотрится наряд оверсайз крупной вязки с красивыми узорами. Интересным украшением может стать бахрома на рукавах, которая используется в качестве декора. Все модели осенне-зимнего платья-свитера имеют воротник-стойку и свободный покрой.

Приталенное платье

Элегантные и оригинальные модели осенне-зимних платьев с запахом позволяют создавать просто великолепные образы, идеально подходящие для холодного времени года.

Красивые кожаные наряды никогда не выходят из моды. Любой образ с таким платьем будет современным, одновременно элегантным, сексуальным и смелым.

Платье с декоративными перьями

Интересный декоративный элемент, который не слишком сильно распространенный – перья. Красиво смотрятся элегантные вечерние и коктейльные наряды, украшенные этим элементом.

В итоге платье выглядит гламурным и просто очаровательным.

Платье с принтом

Холодный сезон предлагает модницам широкий выбор платьев, в том числе, огромный выбор моделей с различными принтами.

Отлично смотрятся наряды в горошек, клетку, с цветочным узором, а также хищные принты, например, такие как леопардовый и змеиный. Такие наряды помогут добавить образу особый колорит.

Летнее платье на зиму

Элегантное летнее платье станет самым лучшим нарядом на осень-зиму. Они будут представлены в самых различных модификациях.

Среди новинок будут модные летние наряды из денима, кожи, вельвета и бархата. Можно красиво дополнить такое платье водолазкой или рубашкой.