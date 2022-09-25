Мнение: Русский профессор

Давно я не делал перепечатки своего любимца – профессора математики из Америки Вадима Ольшевского, который к тому ж еще и прекрасный рассказчик. Что в нем особенно ценно – он почти всегда пишет “с натуры”, фактически “нон-фикшн”. Почти все его герои – подлинные люди, разве что фамилии и имена другие. Вот у него в ФБ новый рассказ – просто очаровательная безделушка, чтобы отвлечься от сгущающегося вокруг мрака.

Вадим Ольшевский

Есть у меня один коллега, русский профессор по компьютер сайенс. Живет и преподает в Мэрилэнде. Преподавал, точнее, сейчас он уже на пенсии. Василий его зовут. В Америку Вася приехал еще в эмиграцию 70-х. С женой Миррой.

– Вася никак не хотел на мне жениться, – рассказывала мне как-то Мирра. Когда мы с ними гуляли по Риму, это было после какой-то конференции в Италии. Знали они Рим энциклопедически, на каждом квартале останавливались, и Мирра мне рассказывала о каждом здании. О Риме, ну и о Васе тоже.

– Мы уже три года прожили вместе, – рассказывала Мирра. – В Москве, в нашей квартире возле Патриков.

– Вася, – спрашивала я его иногда. – Ты когда на мне думаешь жениться?

– А зачем нам вмешивать государство в наши отношения? – он мне всегда отвечал. – Считай, что я на тебе женат.

– Вот же нехороший какой человек, – с улыбкой посмотрел я на Васю.

– Да просто ужасный, – улыбнулся и Вася. – Живет с девушкой, всем пользуется, а жениться не хочет.

– А тут Брежнев как раз страну открыл, – рассказывала Мирра. – Для евреев. Я ему говорю, – Вася, поехали в Америку?

– Я бы поехал, – он отвечает. – Но чтобы вместе уехать, это же жениться надо. Вмешивать государство в наши отношения. А я пока не готов.

– И тогда я что? – рассказывает Мирра. – Я пирог ему на день рождения испекла. На стол накрыла. Икра там, огурчики. Разделась донага, и завернулась в подарочную бумагу. Сложно было, но я еще и лентой подарочной ухитрилась себя обвязать. И легла на диван. Жду пока он с работы вернется.

– Так, – улыбнулся я.

– Он заходит, – рассказывала Мирра. – Ты чего? – спрашивает.

– А это тебе подарок на день рождения, – говорю ему. – Я дарю тебе себя. Теперь ты, как честный человек, должен на мне жениться.

– И? – смеюсь я.

– Ну, и пришлось жениться, – смеется Василий. – Раз подарок, куда ж деваться?

– Ну, мы сразу документы в Израиль подали, – перехватил инициативу рассказа Василий. – Тогда такая процедура была. В Америку нельзя, ты сначала уезжаешь в Израиль, а в Вене ты им говоришь, – я не хочу в Израиль, я хочу в Америку. И тогда ХИАС везет тебя в Италию, в Ладисполь. И снимает тебе там квартиру и платит пособие. И подает за тебя документы на въезд в Америку.

– И ты живешь в Ладисполе 3 месяца, – говорит Мирра. – А через 3 месяца тебе дают грин карту и билет в Америку.

– Ну, прилетели мы в Рим, – рассказывает Вася. – А там в ХИАСе, в офисе, нам дают адрес в Ладисполе.

– Жить будете здесь, – говорят. – Запомните, Ладисполь – это десятая остановка электрички.

– Приезжаем мы в этот их Ладисполь, – смеется Мирра. – Видим – что-то не то. По адресу стоит какая-то вилла роскошная огромная. С видом на море. Звоним в ворота. Выходит старушка какая-то.

– Здравствуйте, – говорим. – ХИАС нам сказал, что мы у вас будем жить.

– ХИАС так сказал? – она удивляется. – Ладно тогда. Живите. А кто такой этот ХИАС?

– Короче, – смеется Вася. – Мы электричку перепутали. Это не Ладисполь был. Это была Санта Маринелла. Там одни миллионеры живут. И наша старушка, она американка была. На пенсию в Италию переехала.

– Договорились, что мы у нее переночуем, – говорит Мирра. – А уже утром в свой Ладисполь поедем.

– А утром, – смеется Вася. – За завтраком, Патриция нам и говорит.

– Не надо вам в Америку ехать, – говорит Патриция, – Америка – это ужасная страна. Живите у меня сколько угодно. Лучше Италии нет места.

– И мы у нее остались, – улыбается Мирра. – И прожили у нее 3 года.

– Италия была тогда замечательной, – рассказывает Вася. – Туристов тогда еще не было, заходишь в музей, и ты там один.

– Денег у нас была куча, – рассказывает Мирра. – Нам же платили еще в лирах. Это же еще до евро было. И платили нам и за еду и за жилье. А Патриция с нас денег не брала. И завтраками кормила еще.

– Это сейчас кофе стоит 3 евро, – говорит Вася. – А тогда – 10 центов. Дешевизна была немыслимая.

– Мы три года по музеям ездили, – говорит Вася.

– Три года? – удивляюсь я. – Так долго?

– А мы три года от ХИАСА бегали, – смеется Василий. – Они нас искали, чтобы грин карту вручить. А нашего адреса нигде ни у кого не было.

– Короче, – говорит Вася. – Через три года захожу я в банк. А там стоит он. Курьер.

– Вам пакет, – говорит. – Распишитесь в получении.

– ХИАС частного детектива нанял, – смеется Вася. – Чтобы нас вычислить.

– Пришлось в Америку ехать, – смеется Мирра. – Вася сразу работу в университете нашел. Он как раз тогда доказал что-то очередное выдающееся. И его все хотели.

– Мы к этой Патриции потом 15 лет ездили на лето, – рассказывает Вася. Май, июнь, июль, август. Каникулы!

– А через 15 лет, – рассказывает Мирра. – Звоним мы нашей Патриции.

– Патриция! – говорим. – Мы взяли билеты. Через три недели прилетаем.

А она, – а кто это?

Мы, – Как кто? Вася с Миррой.

– С какой Миррой? – она спрашивает.

– Она Альцгеймером заболела, – вздыхает Виктор. – Все забыла. Ничего не помнит. Что делать? Билеты уже куплены.

– А тут я смотрю, – рассказывает Мирра, – а в Новом Мире заметки об Италии. Какого-то Ладыженского. И подпись – Виктор Ладыженский, посольство РФ, Рим.

– А я с каким-то Витькой Ладыженским в детский садик вместе ходил, – смеется Вася. – В Москве, когда мне три года было. Ну, стали искать телефон этого Ладыженского. Просто чтобы проверить. Это мой Витька или нет?

– Телефона нигде нет, – смеется Вася, – Но Дарио здорово помог. Дарио из Скола Нормале Супериоре. У него племянник в Пизе в уголовном розыске шишка.

– Вот, – рассказывает Вася. – Звоню я в посольство.

– Могу я поговорить с Виктором Ладыженским? – спрашиваю.

– А это, оказывается, он сам снял трубку, – говорит Вася.

– Вася? – спрашивает он с изумлением. – Вася, это ты?

– Он узнал мой голос, – восклицает Василий. – Представляешь? Через 50 лет узнал!

– Ну, поговорили, – рассказывает Вася. – Вспомнили как мы в Кунцево с ним в паровозики играли. Когда нам по 3 года было.

– Я тебя вспоминал все эти годы, – говорит Витя. – Искал, но твоего адреса ни в одной базе данных нет. А ты оказывается в Америке! Оказывается, тебя через ГРУ было найти раз плюнуть, а я, дурак, не догадался.

– А что вы летом делаете? – спрашивает Витя. – У тебя же каникулы в университете 4 месяца, правда? Приезжайте ко мне. Я как раз сейчас три квартиры в центре Рима купил. Одна – в вашем распоряжении! Бесплатно.

– Мы потом к Вите еще 10 лет каждое лето ездили, – смеется Мирра. – Видно у нас так на роду написано. Каждое лето в Италии!

– Мне здесь и работается лучше, – говорит Вася. – Я все свои главные теоремы здесь доказал.

– А год назад на Витю кто-то из Кремля наехал, – вздыхает Мирра. – Главное, не крупный кто-то, а какая-то мелкая сошка. Отобрали бизнес и посадили. Он, дурак, не остался в Италии, а бороться поехал. Хотя его адвокаты предупреждали. Мол, пока ты там, мы можем тянуть бесконечно. А если ты здесь, тебя возьмут, и ты все им подпишешь. А он дурак, адвокатов не послушал. И его сразу в аэропорту взяли.

– И вот уже год, – вздыхает Мирра, – как мы сидим в нашем Мэриленде практически безвылазно. За свои деньги ездить дорого. Скука смертная!

– Главное, – восклицает Вася. – Вся эта борьба с коррупцией… Это же бессмысленно. Коррупция была, есть и будет.

– Во всех странах, – соглашается Мирра. – Одного посадишь, другой воровать будет.

– И, главное, старые уже наворовались, – аргументирует Вася. – И уже берут себе в разумных пределах.

– А новые придут, – добавляет Мирра. – Они же пока еще бедные, они в десять раз больше воровать будут. Это не имеет никакого смысла!

– Навальный этот воду мутит, – говорит Вася. – А сам? Кировлес, аэрофлот. У самого рыльце в пушку!

– Не верю я этому Навальному, – вздыхает Мирра. – Глаза сумасшедшего у него. Очень опасный человек! Очень опасный! (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)