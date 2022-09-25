SVT о выборах в Италии – «в ЕС беспокоятся», что победят крайне правые

В Италии сегодня проходят парламентские выборы после отставки бывшего премьер-министра Марио Драги. Вероятнее всего, победа достанется сильной правой коалиции во главе с правой популистской партией «Братья Италии», передаёт шведский телеканал SVT. В то же время правительство предупреждает о мрачных временах и тёмной военной зиме.



AP

В Италии в воскресенье проходят парламентские выборы. Согласно последним опросам общественного мнения, вероятнее всего, в стране появится первая женщина-премьер-министр – Джорджия Мелони, лидер крайне правой партии «Братья Италии». Проводить опросы общественного мнения в последние две недели перед выборами запрещено, но, опираясь на последние из них, лидирует правая коалиция, пишет SVT.

Европейский корреспондент SVT Давид Боати находится в Риме и заявляет, что партия Мелони возникла из постфашистской партии, однако в последние годы она сильно смягчила свою риторику. «Она выступает прежде всего против политкорректности и истеблишмента», — заявил он, пишет SVT.

Когда корреспонденты SVT вели эфир с одного из последних публичных собраний партии, они встретили молодых итальянцев, которые скандировали: «Мы — будущее Италии», в то же время выражая беспокойство по поводу своего будущего, поскольку в стране самый высокий уровень безработицы среди молодёжи в Европе, отмечает SVT.

В воскресенье Мелони встретится с коллегами по правой коалиции — политическим ветераном Сильвио Берлускони из партии «Вперёд, Италия» и Маттео Сальвини из «Лиги». По всей видимости, они одержат победу. «Одна из причин, по которой правые, вероятно, выиграют, заключается в том, что левые сильно разделены», — заявил Боати в эфире SVT.

Италия уже давно борется с огромным долгом, который сталкивает страну в экономический кризис. Теперь правительство предупреждает, что в связи с энергетическим кризисом итальянцы «движутся к военной зиме». Корреспондент SVT в Италии Йеннифер Вегеруп находится в Тоскане, и, по её словам, вопрос энергетики является ключевым для избирателей. «Люди задаются вопросом, какой будет предстоящая зима и как справиться со счетами», — заявила она каналу SVT. По её мнению, независимо от того, какая сторона победит, ситуация в стране «чрезвычайно сложная». Недавно в крупнейшем промышленном институте Италии объявили, что экономика страны находится в настолько плачевном состоянии, что ей грозит «деиндустриализация». «Если предприятия начнут закрываться, то это повлечёт огромные последствия как для социальной сферы, так и для экономики и безопасности», — заключил корреспондент SVT.