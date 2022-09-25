Bloomberg – Европа с тревогой готовится к первым холодам

Температура в последнюю неделю сентября в Европе опустится на несколько градусов ниже сезонной нормы, пишет Bloomberg. Для населения это станет испытанием на прочность и дисциплинированность в свете глобальных попыток европейских государств сократить энергопотребление, пишет автор статьи.



AP

Арктические воздушные массы придут в Западную Европу на следующей неделе — это будет первым испытанием для населения, и станет ясно, как долго они смогут продержаться, не включая отопление, чтобы сэкономить семейный бюджет, пишет Bloomberg. По данным компании Maxar Technologies Inc., температура в Лондоне будет почти на 5 градусов Цельсия ниже нормы, а ночью 27 сентября упадет до 6,5 градуса. Во Франции и Испании температура также снизится на 3-4 градуса ниже сезонной нормы, отмечает издание.

Поставщики коммунальных услуг разрабатывают планы по нормированию расхода энергии этой зимой. Возможности заменить поставки природного газа из РФ уже исчерпаны, поэтому бремя ответственности ложится на потребителей — им придётся снижать свои запросы. В идеале они пойдут на такой шаг добровольно, но на случай «отказа» у компаний-поставщиков есть несколько инструментов, к которым они могут прибегнуть. Самый суровый из них — это намеренное отключение отопления, подчёркивает автор материала.

«В начале следующей недели станет ещё холоднее, поскольку арктический воздух устремится на юг, а сильный северный ветер усилит ощущение холода», — цитирует Bloomberg сообщение Метеорологического бюро Великобритании. Отопительный сезон официально не начнётся до октября: ожидается, что в следующем месяце температура вернётся в норму. Тем не менее сейчас европейцам предстоит пройти проверку на дисциплинированность, пока их правительства всеми силами пытаются сократить энергопотребление во всех сферах экономики, выделяя при этом миллиарды на поддержу населения.

«Появляются некоторые признаки сокращения энергопотребления со стороны домохозяйств из-за роста розничных тарифов», — цитирует издание аналитическую платформу EnergyScan. Таким образом, у политиков теплится надежда, что люди не будут включать обогреватели даже в морозные месяцы, однако это ещё предстоит проверить. После снятия пандемийных ограничений люди возвращаются в офисы, у них восстанавливается будничный рабочий график, поэтому потребность в энергии будет достигать пика рано утром и вечером, особенно когда световой день существенно сократится. При этом генерация ветряной энергии в последнее время была низкой — это наталкивает на мысли о том, насколько проблематичной может быть безветренная морозная погода этой зимой, пишет Bloomberg.