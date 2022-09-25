“Ахо бланко”: Елена Проклова поделилась рецептом вкуснейшего чесночного супа

Как оказалось, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова

обладает не только актерским талантом, но и прекрасно себя чувствует на кухне.

Отрадно, что она с удовольствием делится с поклонниками любимыми рецептами.

Итак, звезда отечественной сцены научила россиян готовить

изысканное блюдо – чесночный суп “Ахо бланко”. К слову, кулинарное

мастерство она оттачивает, живя в загородном доме, где ухаживает за садом.

Елена Проклова рекомендует всем любителям гастрономических

изысков хотя бы раз в жизни попробовать одно из ее фирменных блюд. Подозреваем,

что одним разом вы точно не обойдетесь.

Итак, для приготовления наивкуснейшего чесночного супа вам

понадобится, разумеется, сам чеснок. Хватит трех зубчиков. Кроме того, следует

заранее подготовить сто грамм черствого белого хлеба. Также нужны молотый

миндаль (60 грамм), оливковое масло (шесть столовых ложек), винный уксус

(хватит одной столовой ложки), 500 миллилитров воды.

Рецепт Елены Прокловой довольно-таки простой. С хлеба

необходимо срезать корку, а мякиш закинуть в воду, пока не набухнет, потом

нужно отжать влагу. Чеснок, миндаль и хлеб положить в блендер и перемешать до

однородной массы.

Дальше Елена Проклова рекомендует залить половину стакана

воды, а также масло и уксус медленной струей – снова перемешать. Смесь перелить

в миску и залить оставшейся водой, дать супу настояться. Подавать можно с гренками

или виноградом.