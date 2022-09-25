Минкульт лишил Санкт-Петербург звания культурной столицы

На экстренном заседании Минкульта эксперты ведомства обсудили вопросы популяризации культуры в российских городах и провели опросы населения на предмет владения русским языком без использования ненормативной лексики.

В исследовании приняли участия все города страны (за исключением Москвы) с населением свыше 500 тысяч человек. Суммировав все показатели, исследователи составили рейтинг наиболее и наименее культурных городов страны. Последнюю строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург.

– Нас в принципе ничем не удивить, в российских городах множество разрушенных либо перепрофилированных учреждений культуры, но увидеть нецензурные слова, пусть и передающие восхищение, на стенах Исаакиевского собора в Петербурге наши инспекторы не ожидали, – рассказала замминистра культуры Ольга Васильченко. – Мы взяли такси, в котором играла музыка Шнурова и приехали в Смольный, где нас уже прямым текстом чиновники послали на три буквы.

Участники заседания поставили на рассмотрение вопрос о лишении Санкт-Петербурга звания культурной столицы. Решение было принято единогласно. С 1 октября новой культурной столицей России объявлен Челябинск.

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