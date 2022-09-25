 

Нынешний энергетический кризис Германия «приготовила в домашних условиях»

25.09.2022, 18:58, Разное
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Нынешний энергетический кризис в Германии — это не случайность, не судьба и не исключительно результат начала боевых действий на Украине, пишет Der Freitag. Он «приготовлен в домашних условиях» предшественниками тех, кто руководит сегодня страной. Промышленность ФРГ всё это время работала на дешёвом российском газе, и политики не спешили с переходом на альтернативные источники энергии. Теперь же настало время «платить по счетам», рассказывает немецкое издание.


AP

Астрономический рост цен на энергоресурсы в Германии привёл к тому, что даже немногие богатые в этой стране вынуждены экономить и таким образом заниматься «саморационированием», пишет Der Freitag. Но есть и хорошие новости: газовые хранилища в ФРГ заполнены уже на 90%, а к началу ноября этот показатель вырастет до 95%. Однако нет гарантии, что этих запасов хватит на всю зиму, ведь в 2021 году они покрыли только 22% потребностей государства.

Энергии едва хватит даже в том случае, если её брать из других источников, а также принять меры по снижению энергопотребления, продолжает немецкое издание. При этом, если хранилища будут опустошены, следующим летом всё придётся начинать с нуля. Так что в краткосрочной перспективе придётся мобилизовать все доступные энергетические резервы страны, в том числе и так называемые «грязные источники энергии», например уголь, использование которого ускоряет глобальное потепление. «Надёжность энергоснабжения важнее», — подчёркивает автор.

В сложившейся ситуации немецкое правительство оказалось беспомощным, пишет Der Freitag. Но это не случайность и не исключительно результат начала боевых действий на Украине. Нынешний энергетический кризис «приготовлен в домашних условиях» предшественниками тех, кто руководит сегодня Германией. Всё это время её промышленность работала на дешёвом российском газе, а политики старались не обременять предприятия заботами о защите климата. Теперь же настало время «платить по счетам». И тот факт, что миллионы домохозяйств в стране не справляются с оплатой энергии, это вовсе не судьба, а результат искусственного занижения уровня зарплат, чтобы государство могло оставаться конкурентоспособным на международном уровне.

Теперь же главная задача в краткосрочной перспективе — обеспечить надёжность энергоснабжения, подчёркивает издание. В долговременной же перспективе необходимо переходить на альтернативные источники энергии и принимать больше мер по защите окружающей среды. Сейчас климатические активисты требуют от государства дополнительной финансовой помощи. Министр финансов Кристиан Линднер отвергает такое решение, настаивая на том, что за счёт долгосрочных долгов потерю благосостояния граждан не компенсировать. И в теории он прав, но к реальной ситуации в стране это не имеет никакого отношения. В качестве же альтернативы министр предлагает «дебюрократизацию, деидеологизацию энергетической политики и проведение надёжной бюджетной политики». Впрочем, он утаил, каким образом сокращение бюрократического аппарата должно снизить счета за энергию.  


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