 

В Петербурге не поверили обещанию Зотова заменить старые лифты в течение трех лет – СМИ

25.09.2022, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге глава Жилищного комитета Олег Зотов заверил горожан, что Смольный заменит все изношенные лифты в течение ближайших трех лет. 

 «Если говорить о лифтах, то, думаю, делать ничего не надо. Мы сможем, в основном, с проблемой лифтов справиться в течение трех лет, и никаких действий предпринимать не нужно», – заявил чиновник в эфире программы «Петербург – город решений».

При этом большая часть лифтового оборудования в Северной столице выработала свой ресурс и должна быть списана как раз через три года. У лифтеров даже появился термин «проблема 2025 года», связанный с этой датой. 

«Дело в том, что большинство лифтов в старом жилом фонде уже отслужили свой срок и должны быть заменены. Сейчас волевым решением период эксплуатации лифтов продлили на несколько лет, но к 2025 году эта отсрочка истекает, после чего их дальнейшее использование станет невозможным», – пояснил генеральный директор Санкт-Петербургского лифтового завода Дмитрий Мареев. 

В Петербурге 8 300 лифтов требуют полной замены. Таким образом, Смольному надо менять примерно три тысячи лифтов ежегодно. Правда, реальная скорость замены лифтового оборудования в городе в два раза медленнее – планируется около 1500 новых кабин за 12 месяцев.  

Кроме этого, как пояснял Владимир Шаталов, начальник управления капитального ремонта Жилищного комитета, даже если город успеет сменить изношенную технику до 2025 года, к тому времени подойдут сроки замены других подъемников. Выходит, что петербургские эксперты не верят в обещание Зотова заменить старые лифты всего за три года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04.21 / Вместе с выборами в Госдуму в сентябре пройдёт всероссийский референдум о возвращении крепостного права

12.04.22 / Как бы выглядели сигналы инопланетян?

18.05.22 / Посольство США в Москве может получить новый адрес

23.03.21 / На американской военной базе в Японии монстры пугают девочку

08.07.21 / Оттава передает контроль над находящимися под опекой детьми коренных народов самим племенам

21.02.22 / Загадочный синдром чужой руки

20.09.20 / Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

25.05.21 / Эксперимент с синхротронным рентгеновским излучением выявил небольшой толчок с большими последствиями

29.08.21 / «Не пьют, не курят, свинину не едят»: российским студентам поставили в пример талибов

29.06.22 / Бездействие Смольного по сохранению «Красного треугольника» привело к очередному пожару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика