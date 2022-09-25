В Петербурге не поверили обещанию Зотова заменить старые лифты в течение трех лет – СМИ

В Санкт-Петербурге глава Жилищного комитета Олег Зотов заверил горожан, что Смольный заменит все изношенные лифты в течение ближайших трех лет.

«Если говорить о лифтах, то, думаю, делать ничего не надо. Мы сможем, в основном, с проблемой лифтов справиться в течение трех лет, и никаких действий предпринимать не нужно», – заявил чиновник в эфире программы «Петербург – город решений».

При этом большая часть лифтового оборудования в Северной столице выработала свой ресурс и должна быть списана как раз через три года. У лифтеров даже появился термин «проблема 2025 года», связанный с этой датой.

«Дело в том, что большинство лифтов в старом жилом фонде уже отслужили свой срок и должны быть заменены. Сейчас волевым решением период эксплуатации лифтов продлили на несколько лет, но к 2025 году эта отсрочка истекает, после чего их дальнейшее использование станет невозможным», – пояснил генеральный директор Санкт-Петербургского лифтового завода Дмитрий Мареев.

В Петербурге 8 300 лифтов требуют полной замены. Таким образом, Смольному надо менять примерно три тысячи лифтов ежегодно. Правда, реальная скорость замены лифтового оборудования в городе в два раза медленнее – планируется около 1500 новых кабин за 12 месяцев.

Кроме этого, как пояснял Владимир Шаталов, начальник управления капитального ремонта Жилищного комитета, даже если город успеет сменить изношенную технику до 2025 года, к тому времени подойдут сроки замены других подъемников. Выходит, что петербургские эксперты не верят в обещание Зотова заменить старые лифты всего за три года.