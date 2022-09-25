 

Челка-шторка — хит осеннего сезона: 10 идей, как вписать ее в разные стрижки

25.09.2022, 18:23, Разное
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Мягкая текстурированная челка-шторка стала очень популярной осенью 2022 года. Такая челка красиво обрамляет лицо, освежает его и подчеркивает лучшие черты. С помощью челки-шторки можно визуально скрыть слишком пухлые щечки, асимметрию лица, выступающий лоб. При желании такую челку можно легко сочетать практически с любой прической.

Удлиненная тонкая челка-шторка

Удлиненную шторку стилисты в этом сезоне рекомендуют укладывать волнами по бокам. Чтобы добиться такого эффекта, челку нужно сушить без использования фена, с применением текстурирующего крема. Волнистость челки можно добавить с помощью плойки.

Короткий боб

С коротким бобом шторка сочетается просто идеально. Такая прическа выглядит необыкновенно женственной. При сушке в этом случае волосы нужно расчесать вверх и по бокам. Можно также сушить волосы феном, загибая кончики вовнутрь.

Волосы средней длины

С волосами средней длины челка-шторка также сочетается просто отлично. Для такой прически больше всего подойдет также не слишком длинный вариант челки. Сами волосы в этом случае стилисты рекомендуют завивать волнами.

Волосы до плеч

С такой прической также сочетается достаточно короткая шторка. По мнению стилистов волосы до плеч с челкой-шторкой хорошо подходят как для любого типа лица, так и для любого типа волос.

Слоистая прическа

Для слоистой прически больше всего подходит длинная челка-шторка. Этот вариант может стать идеальным выбором для девушек с густыми волосами. На такой шевелюре можно сделать много эффектных слоев, которые будут отлично сочетаться со шторкой.

Мягкая прическа шегги со слоями

Мягкая лохматая шегги с обрамляющей лицо челкой — стрижка, хорошо подходящая женщинам любого возраста. Такая прическа уже много лет не выходит из моды. К тому же она считается универсальной, поскольку походит обладательницам любого типа лица.

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Длинные текстурированные слои

Тем, кто хочет, чтобы красивые локоны обрамляли лицо и при этом не желает жертвовать длиной волос, стоит выбрать именно такую прическу. В особенности хорошо, по мнению стилистов, этот вариант подойдет обладательницам волнистых волос.

Густая челка-шторка на грязном бобе

Такая стрижка также очень красиво обрамляет лицо. Грязный боб — необыкновенно удобная и практичная прическа, которая, помимо всего прочего, еще и модно выглядит. Краску для волос при выборе этой стрижки рекомендуется использовать насыщенного цвета.

Стрижка с внутренними слоями

Считается, что такая стрижка хорошо подходит для обладательниц тонких волос. Внутренние слои придадут шевелюре объем по всей длине, а не только в каком-то одном конкретном месте. Смотрится эта модная прическа очень женственно. В особенности в том случае, если она дополнена челкой-шторкой.

Укороченная челка-шторка

Фото этого варианта прически можно видеть на самом верху страницы. Считается, что волосы средней длины с укороченной шторкой идеально подходят для обладательниц квадратных лиц. Такая прическа отличается практичностью. Однако саму челку, чтобы сохранять образ, придется стричь минимум раз в 4-6 недель.


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