Ключевые тренды осени 2022, которые будут доминировать над всеми остальными: что обязательно должно быть в сезонном гардеробе

С наступлением осенних холодов нужно позаботиться о смене своего гардероба. Новый сезон наполнен самыми различными стильными трендами, точно такими же, как мы видели этой весной, например, розовый цвет, вязаные жилеты или мини-юбки.

Этой осенью в тренде будут балетки, байкерские куртки, а также ковбойские сапоги, которые станут идеальным дополнением к платьям. Вот несколько модных и стильных тенденций, которые этой осенью будут в тренде.

Штаны-парашюты

Это самая последняя и модная тенденция 2022 года. Этот тип брюк изначально стал популярным в социальных сетях, а затем постепенно перешел в уличный стиль.

Дополнить брюки-парашюты можно топом без бретелек и стильными кроссовками.

Балетки

Такая обувь есть в гардеробе многих девушек. Балетки могут быть как на каблуках, так и на плоском ходу.

Это идеальная обувь для создания стиля преппи или делового образа.

Футуристические солнцезащитные очки

Очки нужны не только лишь летом, но и осенью и зимой их также носят. Самыми популярными вариантами являются футуристические модели.

Интересно выглядят велосипедные солнцезащитные очки с мегаполяризованным экраном. Можно сочетать их с брюками со складками, чтобы придать образу более элегантный вид.

Байкерская куртка

Это достаточно интересный и оригинальный образ, который понравится многим девушкам. В этом сезоне особенно актуальной будет гоночная байкерская куртка.

Шикарно смотрится такой наряд с кожаными штанами.

Овальная сумка

Сумка должна быть обязательным аксессуаром каждой модной и стильной женщины. Нужно очень внимательно подбирать модели и цвета этого аксессуара, чтобы выглядеть привлекательно.

Отличным вариантом является овальная сумка, которая может быть как гладкой, так и стеганой, все зависит от собственных предпочтений. Это позволит поднять весь образ на совершенно другой уровень.

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Длинные юбки

Осенью и зимой 2022/2023 года в треде будут модные и стильные длинные юбки. Такие модели будут доминировать осенью в наших нарядах.

Отлично сочетается такая модель с топом на бретельках. Также нужно выбирать красивые и оригинальные аксессуары. Чтобы образ стал еще более восхитительным, стоит добавить массивные кроссовки, мокасины с носками или же ботинки в стиле милитари.

Цветные наряды

Осенью и зимой актуальными будут яркие и красочные тона, которые можно будет увидеть в уличном стиле.

Синий и фиолетовый тона будут очень популярными. Самой настоящей модной тенденцией станет сочетание однотонной одежду ярких цветов.

Самый простой способ создания цветного блока – смешать между собой два оттенка. Однако, самые спелые девушки могут комбинировать несколько разных цветов, чтобы добавить внешнему виду больше оригинальности и стиля.

Трекинговая обувь

Такие модели представляют собой вариацию кроссовок. Это идеальная обувь для тех, кто привык достаточно долго ходить.

Большим преимуществом такой модели является то, что они отлично подходят практически под любой создаваемый образ. Трекинговую обувь можно носить даже в офис с костюмом оверсайз или же с узкой юбкой-миди.

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Сверху стоит добавить куртку-ветровку, чтобы получить современный вид.

Ковбойские сапоги

Такая обувь отлично смотрится как с узкими джинсами, так и с романтическими платьями.

Особенно актуальными будут ковбойские сапоги, выполненные в белом цвете.

Мешковатые костюмы

Мужская одежда стала частью женского гардероба и такие вещи хорошо подходят к нашим любимым нарядам.

Костюм оверсайз с блейзером, брюками, футболкой и кроссовками станет идеальным вариантом наряда для офиса. Этой осенью и зимой модными будут наряды ярких цветов или же в полоску.

Сабо

Сабо является идеальной обувью для межсезонья, которую можно сочетать с совершенно любым вариантом платья или же с длинными юбками. Также можно надеть под брюки или шорты, чтобы выглядеть привлекательно.

Куртки-бомберы

Этой осенью в моде снова куртка-бомбер. Этой осенью актуальными будут модели оверсайз.

Стоит сочетать такую одежду вместе с кроссовками, чтобы создать просто невероятный и фантастический образ.