Мнение: Кадыров предложил отправить на Украину 2,5 млн. силовиков?

В Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутск и других городах России снова прошли несогласованные акции против частичной мобилизации.

По подсчетам правозащитников по всей стране задержано более 700 человек.

На фотографиях и видеозаписях видно, что силовики очень стараются.

Может силовики знают, что если будут плохо стараться – получат поощрение в виде командировки на Украину для участия в спецоперации?

Похоже, что глава Чечни Рамзан Кадыров станет популярным среди народонаселения всей России. Потому что написал в своем Telegram-канале, что в России «…колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится…» ( отсюда).

Я правильно понял, что Рамзан Кадыров завуалировано, эзоповым языком предложил отменить частичную мобилизацию и отправить на Украину для участия в спецоперации 2,5 млн. сотрудников МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

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