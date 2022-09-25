Всё ещё лезет – Личное мнение
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Если кто-то думал, что Виктория Кактус-Боня не доберётся до вершины горы Манаслу, то… А может, и не доберётся, конечно.
Но! Пока восхождение продолжается, Вика разделась до купальника:
Фото: Соцсети
Страдала-страдала, и вот.
Если ты идёшь в гору, если труден твой путь, если не хватает кислорода и сил, то можно и нужно как-то развлечь себя и публику.
Я считаю, правильно делает Кактус — почему бы не попозировать в купальнике?
Как сочетаются сообщения о том, как тяжело бабе Вике при восхождении, и купальник, я не знаю. Да это, в общем, и неважно. Прёт человек ввысь, старается, пыхтит и ладно.
В конце концов, залезет, конечно, Бонька на гору. Взглянет сверху вниз, а потом полезет обратно.
Чего ходила туда? Чего хотела? Непонятно. Но будет хвастаться.
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Источник: Лена Миро
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