Всё ещё лезет – Личное мнение

Если кто-то думал, что Виктория Кактус-Боня не доберётся до вершины горы Манаслу, то… А может, и не доберётся, конечно.

Но! Пока восхождение продолжается, Вика разделась до купальника:



Фото: Соцсети

Страдала-страдала, и вот.

Если ты идёшь в гору, если труден твой путь, если не хватает кислорода и сил, то можно и нужно как-то развлечь себя и публику.

Я считаю, правильно делает Кактус — почему бы не попозировать в купальнике?

Как сочетаются сообщения о том, как тяжело бабе Вике при восхождении, и купальник, я не знаю. Да это, в общем, и неважно. Прёт человек ввысь, старается, пыхтит и ладно.

В конце концов, залезет, конечно, Бонька на гору. Взглянет сверху вниз, а потом полезет обратно.

Чего ходила туда? Чего хотела? Непонятно. Но будет хвастаться.

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