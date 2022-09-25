 

Трасс призвала наращивать антироссийские санкции и помогать Украине

25.09.2022, 17:45, Новости дня
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Западу необходимо игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине, сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.

«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против РФ и поддерживать Украину», – приводит ее слова РИА «Новости».

Трасс подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Трасс твердо намерена продолжать политику наращивания военной помощи Украине.

В четверг российское посольство предупредило о последствиях воинственной политики Лондона.

В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться в их сторону». Путин также выразил уверенность, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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