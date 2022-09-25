Пушилин наградил посмертно бывшего депутата Рады Журавко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, который погиб при обстреле Херсона украинскими войсками, награжден посмертно медалью «За отвагу», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью «За отвагу». Посмертно», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к ракетному обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, никакого снисхождения не будет.

—