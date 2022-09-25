 

Пушилин наградил посмертно бывшего депутата Рады Журавко

25.09.2022, 17:45, Новости дня
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, который погиб при обстреле Херсона украинскими войсками, награжден посмертно медалью «За отвагу», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью «За отвагу». Посмертно», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к ракетному обстрелу центра Херсона ждет суровая кара, никакого снисхождения не будет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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