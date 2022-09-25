США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине

Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <…> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для РФ будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.

Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.

«Мы также ясно заявляли публично, что <…> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.

Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия», – отметил Путин.

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