 

США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине

25.09.2022, 17:45, Новости дня
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Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <…> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для РФ будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.

Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.

«Мы также ясно заявляли публично, что <…> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.

Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия», – отметил Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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