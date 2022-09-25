Дыхание Чейна–Стокса исключат из Всероссийского классификатора болезней

Минздрав исключил дыхание Чейна-Стокса из классификатора болезней Министерства здравоохранения РФ.

Этот документ в целом наследует МКБ, но отличается в деталях – к примеру, гомосексуализм в нём вновь признан болезнью с 2020 года.

Главный санитарный врач Анна Попова заметила, что на самом деле дыхание Чейна–Стокса даже полезно.

– Правильная дыхательная практика оказывает благотворное влияние на организм и очень хорошо расслабляет тело, особенно если человек находится на важном и ответственном посту, – сказала она.

В ведомстве решили организовать серию семинаров для врачей, на которых политический отдел Минздрава «развеет все мифы об опасности дыхания Чейна–Стокса». При этом докторам будет запрещено ставить пациентам соответствующий диагноз или указывать это состояние в качестве причины смерти.

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