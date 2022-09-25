Мнение: Особый вид цинизма

Все-таки, конечно, это особый вид извращенного цинизма – что российским мобилизованным (которых привели на сборные пункты угрозой 10- и 15-летних сроков) в обязательном порядке дают на подписание “контракты”. Мы ведь как-то привыкли (хотя в России не все) считать контракт, он же договор, формой ДОБРОВОЛЬНОГО соглашения, или сделки: ты – мне, я – тебе, у каждого свой интерес и т.п. А что ж это за “контракт” такой, когда одна из сторон принуждается к его подписанию и лишена права его разорвать, “зато” другая сторона вольна изменять его условия в любое время и в любую сторону? Бывают ли такие контракты?

Оказывается, бывают. Нашел в ФБ отличный текст на эту тему:

“Ситуация с объявлением о частичной мобилизации точно копирует ситуацию с принудиловкой к вакцинации во второй половине 2021.

Сперва вакцинация была исключительно добровольной – в пункты вакцинации бежали только свято верящие в официальную медицину и достижения науки в виде векторных и РНК-вакцин. Потом когда закончились свято верящие добровольцы, началось принуждение и запугивание потерей работы, лишением гражданских прав и свобод – запрет на посещение общественных мест и/или проезда в транспорте. Не напоминает спецоперацию? – Сперва шли добровольцы, а теперь когда они закончились, начали угрозами загонять в сапоги?

Но какая самая главная общая черта у вакцинации и спецоперации? И там и там вы должны подписать документ, который де-юре подтверждает ваше ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ.

В пункте вакцинации, пришли вы туда по святой вере в целебную силу вакцин или по принуждению работодателя, вам в любом случае подсовывали на подпись информированное добровольное согласие.

В военкомате до 21 сентября и после 21 сентября одновременно с мобилизационной повесткой мобилизированным дают на подпись контракт о воинской службе.

В обоих случаях мы имеем четкие признаки добровольности процедуры. Процедуры утилизации. Все разговоры об административной ответственности за отказ принять вакцину или уголовной ответственности за отказ от мобилизации являются лишь средством запугивания и морального давления на субъекта коммерческого права.

И вакцинацию, и мобилизацию нужно рассматривать исключительно с позиций и принципов англосаксонских традиций коммерческого частного права!))

Согласно этим принципам информированное добровольное согласие на вакцинацию или контракт с МО РФ являются формой коммерческого контракта. Но контракта, в котором стороны обладают различной непропорциональной переговорной силой. Эта модель договора сторон частного права, при которой одна сторона явдяется более слабой, а другая более сильной и может принуждать слабую сторону к заключению договора с помощью мягкого морального давления, прямого морального давления, угрозами, шантажом и даже физической силой. Эта форма договора является классикой традиций колониального англосаксонского права, черпает свои истоки из морского и адмиралтейского права (по сути пиратских понятий) и называется ДОГОВОРОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ – adhesive contract.

А есть еще особая изощренная форма такого контракта – adhesive invisible contract, в котором условия контракта не раскрываются слабой стороне до его подписания и могут раскрываться потом по ходу выполнения контракта или вообще не раскрываться никогда. Информированное добровольное согласие на вакцинацию экспериментальным ширевом, действие которого на организм пациента не раскрывается пациенту, является хрестоматийным примером adhesive invisible contract.

Контракт с МО РФ является той же самой формой договора присоединения со скрытыми условиями договора, которые не раскрываются слабой стороне-подписанту до определенного момента времени или до конца исполнения договора.

А что скрывается под этими реальными скрытыми условиями adhesive invisible contract в обоих случаях – вакцинации и мобилизации? ВАША УТИЛИЗАЦИЯ! Вы как слабая сторона-подписант подписываете с более сильным субъектом коммерческого частного права КОММЕРЧЕСКИЙ ДОГОВОР НА ВАШУ УТИЛИЗАЦИЮ. И делаете это де-юре добровольно, хотя де-факто под принуждением” (автор в ФБ – Dasha Yakutiya).

Я б к этому еще только добавил финальный штрих – что с точки зрения НОРМАЛЬНОГО права все такие “договоры” считаются “юридически ничтожными” (есть такой термин в Гражданском Кодексе). Ничтожный договор – это договор, который недействителен с момента подписания и не накладывает на стороны НИКАКИХ обязательств. Т.е. можно считать, что никакого контракта де-юре и де-факто нет.

Обычно это и происходит в какой-то момент – см., например, известную песню “Наплявать, наплявать, надоело воевать”.