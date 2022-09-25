 

Политолог Данилин: Попытки Киева запугать людей не удались

25.09.2022, 16:45, Новости дня
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«Можно уверенно прогнозировать, что по итогам референдума во всех четырех регионах подавляющее большинство голосов будет отдано за воссоединение с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя ход референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Явка – достаточно высокая. В республиках Донбасса она преодолела отметку в 50%. По данным экзитполов, которые проводились в Запорожской области крымским Республиканским институтом политических и социальных исследований (РИПСИ), жители практически поголовно высказываются за вхождение региона в состав Российской Федерации. Только 7% поддерживают украинский статус области», – рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Очереди стоят в том числе и к выездным участкам, – отметил собеседник. – Люди поддержали такой формат голосования, так как это и безопасно, и удобно. Жители собираются заранее, приезжает выездной участок – и они голосуют». Высокая явка фиксируется и среди жителей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в России, констатировал Данилин. Он напомнил, что участки для голосования были развернуты в пунктах временного размещения в Подмосковье, в Белгородской и Ростовской областях.

Ход голосования на референдуме свидетельствует о том, что люди – несмотря на все попытки Украины запугать их, несмотря на террор, который развернул киевский режим – не боятся, подчеркнул собеседник. «Жители хотят достичь определенности в своем положении и ждут защиты со стороны России», – добавил Данилин.

«Активность, которую фиксируют и международные наблюдатели, свидетельствует о том, что попытки запугивания не удались, – резюмирует политолог. – Можно уверенно прогнозировать, что по итогам референдума во всех четырех регионах подавляющее большинство голосов будет отдано за воссоединение с Россией».

Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области. Голосование должно продлиться до вторника включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

По данным экзитпола РИПСИ, 93% проголосовавших в первый день референдума в Запорожской области отдали свои голоса за вхождение в состав России.

Жители Херсона принимают активное участие в референдуме о вхождении области в состав Российской Федерации, не боясь провокаций киевской власти, сказал ТАСС в воскресенье замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Одновременно поступают сообщения о вскрывшихся провокациях со стороны Украины. Сотрудники МГБ ДНР вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты на референдуме, сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны республики. Украинские спецслужбы пытаются напугать иностранных наблюдателей, приехавших на референдумы, внесением в некие «секретные» списки, сообщил в воскресенье на брифинге Александр Малькевич, первый зампред Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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