Общественный деятель Тихов: Украина сама вынудила ДНР и ЛНР пойти на референдумы

Референдумов могло и не быть, если бы Украина услышала людей услышала народ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы» Дмитрий Тихов.

«Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стартовавшие 23 сентября, – событие, которого жители Востока Украины ждали с 2014 года. Изначально никто на этих территориях не собирался менять своё гражданство. Люди хотели жить в спокойной, мирной Украине, где все народы, языки и конфессии живут в мире и согласии», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

«Однако после Майдана и смены режима в Киеве, власти страны под диктовку западных элит начали проводить в отношении восточных регионов политику дерусификации, уничтожения устоев и мировоззрения большинства их жителей, которые – скажем прямо – всегда были для украинских властей чужеродными элементами. Сначала на словах, затем – в конкретных решениях. В конце концов, дело дошло до реальных военных действий, которые начали власти Украины против граждан собственной страны», – добавил Тихов.

Он напомнил, что несмотря на подписание украинской стороной Минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе, экс-президент Украины Петр Порошенко впоследствии делал заявления и принимал решения, которые полностью противоречили минским документам. Согласно Минским соглашениям, одобренным резолюцией Совета безопасности ООН (номер S/RES/2202), Украине предписывалось провести амнистию и восстановить с регионами Донбасса социально-экономические связи (власти Украины этого делать не стали).

«Кроме того, Украина обязалась принять закон о проведении в ЛНР и ДНР местных выборов и провести всеобъемлющую политическую реформу с внесением изменений в Конституцию Украины и принятием закона об особом статусе этих территорий. Только на этих условиях, в соответствии с минскими договоренностями, должен был начаться процесс передачи Украине контроля над границей между самопровозглашёнными на тот момент ДНР и ЛНР, и Россией. Все это украинское руководство последовательно проигнорировало», – отметил эксперт.

«С 2014 года гибли мирные жители и защитники своих семей и домов в Луганской и Донецкой республиках. При этом Россия все это время строго придерживалась мирного пути решения вопроса. Попытки переговоров, Минские соглашения, народная демократия – были использованы все возможные способы бескровного сценария. Но давление западных политиков, их обещания, финансовая и военная поддержка не давали ни единого шанса мирному процессу. А люди продолжали гибнуть и с той, и с другой стороны», – отметил Тихов.

«Понимание, что по-настоящему защитить жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины может только Россия с ее в первую очередь военными возможностями, сложилось уже давно. И объявление референдумов о выходе из состава Украины и присоединении к РФ стало для всех этих людей поистине долгожданным событием. Результаты референдумов легко прогнозируемы, настроения общества понятны. Желание войти в состав РФ высказывают от 80% до 90% жителей регионов, где проходят референдумы. Прогнозируема и реакция Запада, уже объявившего о нелегитимности этих процедур», – продолжил он.

Эксперт выразил надежду, что референдумы положат начало изменению подхода со стороны украинских военных под руководством командования НАТО. И в конечном итоге приведут к скорейшему прекращению военных действий.Общественный деятель Тихов: Украина сама вынудила ДНР и ЛНР пойти на референдумы.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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