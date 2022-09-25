«Че такой счастливый?»

В Москве снова прошли акции против частичной мобилизации — участников и прохожих задерживали жестко. Репортаж Василия Полонского.

В городах России, включая Москву, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Иркутск, снова прошли несогласованные акции против частичной мобилизации. По всей стране задержали более 700 человек, сообщили правозащитники еще не окончательные данные. Василий Полонский стал очевидцем жестких задержаний на акциях в центре Москвы — на Чистых прудах и у парка Зарядье.

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