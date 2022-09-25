Мнение: Последняя командировка?

В конце календарного лета был в командировке, во время которой довелось побывать в Стамбуле, Лондоне, Ницце, Монако, Кишиневе…

Главной целью командировке было интервью Германом Горбуновым в Лондоне. Интервью записал.

После разговора с беглым «черным банкиром», уже подготовил первую программу. В планах – по итогам этого двухчасового разговора сделать еще несколько выпусков программы.

Смотрю на фотографии, сделанные во время этой командировки и подкралось предчувствие, что это была моя последняя командировка за пределы России.

Паникеры нагнетают, что в связи с частичной мобилизацией для офицеров запаса границу скоро закроют, что мужчин до 60 лет перестанут выпускать из России.

Правда что ли? Перестанут? Перекроют границы? Или это паникеры и провокаторы разгоняют фейк?

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