Так посещала или нет?! – Личное мнение

Уже несколько дней продолжаются споры, посетила или нет Ксения Собчак посольство Израиля.



Фото: Соцсети

Показывают даже какие-то мутные фотографии. Говорят, что вот же, вот!

С детьми, с бывшим и настоящим мужем, бывшей женой действующего супруга — в общем, подозревают всех.

Посещала-таки или нет?!

А вообще, какая разница — посещала, нет? Вот серьёзно, даже если Собчак хочет уехать, кого это по большому счёту волнует?

Пусть уедет с мужем, бывшим мужем или не уедет — что это изменит-то лично для вас?

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