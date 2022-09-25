 

Так посещала или нет?! – Личное мнение

25.09.2022, 16:30, Разное
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Уже несколько дней продолжаются споры, посетила или нет Ксения Собчак посольство Израиля.


Фото: Соцсети

Показывают даже какие-то мутные фотографии. Говорят, что вот же, вот!

С детьми, с бывшим и настоящим мужем, бывшей женой действующего супруга — в общем, подозревают всех.

Посещала-таки или нет?!

А вообще, какая разница — посещала, нет? Вот серьёзно, даже если Собчак хочет уехать, кого это по большому счёту волнует?

Пусть уедет с мужем, бывшим мужем или не уедет — что это изменит-то лично для вас?

Источник: Лена Миро


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