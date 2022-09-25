Так посещала или нет?! – Личное мнение
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Уже несколько дней продолжаются споры, посетила или нет Ксения Собчак посольство Израиля.
Фото: Соцсети
Показывают даже какие-то мутные фотографии. Говорят, что вот же, вот!
С детьми, с бывшим и настоящим мужем, бывшей женой действующего супруга — в общем, подозревают всех.
Посещала-таки или нет?!
А вообще, какая разница — посещала, нет? Вот серьёзно, даже если Собчак хочет уехать, кого это по большому счёту волнует?
Пусть уедет с мужем, бывшим мужем или не уедет — что это изменит-то лично для вас?
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Источник: Лена Миро
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