Йода много, да противопоказания есть: стоит ли тратиться на масло семян мака

Маковое масло широко применяют в косметических, фармацевтических и медицинских целях. Оно достаточно быстро впитывается в кожные покровы, именно поэтому применяется для изготовления различных мазей и эмульсий.

Из-за высокого содержания линолевой кислоты, маковое масло является хорошим источником пищевых добавок. Вот несколько основных преимуществ и недостатков применения этого средства.

Как получают маковое масло

Семена мака могут быть разных цветов, включая также желтый, белый и синий. В среднем из семян можно получить 45-50% масла.

Это средство получают путем механического отжима, как холодного, так и горячего. При таких процессах прессования семена мака изначально очищаются и высушиваются, а затем подаются в шнековый пресс.

При холодном прессовании получают масло более высокого качества, особенно пригодное для пищевых целей. При горячем прессовании получают продукт более низкого качества, применяемого для технических целей.

Еще одним методом является экстракция углекислым газом.

Польза для здоровья

Это средство позиционируется как продукт, полезный для улучшения здоровья кожи и волос.

Благодаря содержанию жирных кислот и витамина Е, маковое масло обладает антиоксидантными свойствами. Оно помогает бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, ускоряющими процесс старения и провоцирующими различные заболевания.

В составе масла из семян мака содержится достаточно много йода. Также в этом продукте много меди, кальция и цинка. Все это способствует повышению плотности костной ткани.

Противопоказания

Несмотря на всю пользу масла из семян мака, это средство имеет определенные противопоказания.

Могут возникать аллергические реакции, а также раздражение кожных покровов. Чтобы понять, какой будет реакция организма, то нужно предварительно нанести масло мака на небольшой участок кожи и посмотреть на то, каким будет результат.

Если после тестирования появилось раздражение и зуд или же боль в этой области, то нужно прекратить использование масла.

Если появится отек шеи или лица, крапивница, свистящее дыхание или кашель, проблемы с дыханием, расстройство желудка, тошнота, то нужно сразу же обратиться к доктору.

Не рекомендуется применять маковое масло для лечения или в косметологии пожилым людям, детям до 2-х лет. Также это средство может быть опасно для тех, кто страдает от астмы.

Очень важно выбирать качественный продукт от надежных и поверенных производителей.