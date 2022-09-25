Полиция штурмом взяла деревню староверов в сибирской тайге, приняв её за поселение уклонистов

В Тюменской области спецотряд полиции по ошибке провёл операцию по захвату и установлению контроля над безымянным поселением христиан-староверов в глухом лесу в 650 километрах от трассы.

Не отмеченную на картах деревню приняли за лагерь уклонистов, скрывающихся от мобилизации.

Поселение обнаружили бдительные жители Тюмени, проводившие воздушную разведку при помощи беспилотников. Операция началась в 5:10 утра по местному времени. Штурмовой отряд на бронированном автомобиле протаранил ворота деревни и занял позиции вокруг колодца на главной площади, в то время как другие силовики выламывали двери изб и проникали в окна. В результате все 34 жителя деревни были арестованы, не оказав правоохранителям сопротивления.

В ходе допросов выяснилось, что поселение было основано в 1694 году группой христиан-староверов, желавших уйти от мирской суеты, а в настоящее время там проживают далёкие потомки основателей. Связей с внешним миром они не поддерживали, о мобилизации осведомлены не были и не состояли на учёте в военкоматах. Ни одного уклониста из Тюмени или других крупных городов в деревне обнаружено не было.

Поселенцам в итоге выписали протоколы о незаконном строительстве, а также обязали их самостоятельно организовать военкомат и до 1 ноября мобилизовать не менее 100 человек.

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