В цвете BULGARI: Тина Кунаки, Елена Перминова, Наталья Османн и другие на презентации аксессуаров

Гости Недели моды в Милане, среди которых всегда немало именитых персон, в эти дни только и успевают маневрировать между площадками, на которых проходят показы дизайнеров. Минувшим вечером центром притяжения фэшиониста стал отель Bulgari, в котором известный итальянский бренд представил новую коллекцию кожаных изделий и аксессуаров сезона весна-Лето 2023 пода, вдохновленной блеском драгоценных камней и мягким сиянием золота. Первыми увидеть новинки пришли актрисы, модели, музыканты и популярные блогеры. Среди них были Тина Кунаки, Елена Перминова, Наталия Османн, Анна Делло Руссо, Коко Кениг, Мария Педраса и другие.

Тирна Кунаки Мария Педраса и Джон Кортахарена Наталья Османн Анна Делло Руссо Сара Пальяроли Виттория Черетти

На закате дня сад отеля Bulgari засверкал благородными оттенками камней и золота благодаря световой инсталляции “Оттенки волшебства”, разработанной студией Mandalaki для Bulgari по случаю недели моды в Милане. Подобно драгоценным камням, специальные оптические корпуса светильников Halo Edition, созданные Mandalaki, заставляли природные элементы прекрасного сада отеля Bulgari сиять подобно редким камням. Он превратился в волшебное сюрреалистическое место, где можно увидеть и прочувствовать концепцию новой коллекции, представленной брендом. Живое выступление Sophie and the Giants предваряло DJ-сет Владимира Шалла, который развлекал гостей.

Елена Перминова