Корсеты, спагетти и полный зал гостей: как прошел показ Ким Кардашьян и Dolce & Gabbana

Невозможное возможно – доказала Ким Кардашьян накануне, выйдя на поклон вместе с Доменико Дольче и Стефано Габбана в конце показа их новой коллекции на Неделе моды в Милание. Это творческий союз можно назвать невероятным хотя бы потому, что несколько лет назад дизайнеры публичо сомневались в чувстве стиля Ким и, по слухам, даже называли все семейство Кардашьян дешевкой. Но время расставило все на свои места. И вот они уже сами кружат Ким на подиуме под восторженнее аплодисменты гостей.

Новая коллекция Dolce & Gabbana, куратором которой стала Ким, – вдохновлена личным гардеробом звезды. Точнее сотней раритетных платьев бренда, которые Кардашьян собрала за несколько лет. То, что дизайн этих нарядов актуален и по сей день, Ким доказала на свадьбе своей сестры Кортни, одев себя и других сестер в винтаж. Этому впечатлились не только тысячи фолловеров Ким в соцсетях, но и знаменитый дизайнерский дуэт. Так родилась новая коллекция весна-лето 2023, в которой Дольче и Габбана выбрали самые эффектные образы из своих архивов, а Ким разбавила их любимыми трендами – тугими корсетами, анималистическим принтом и чокером с ее именем. В нарядах из коллекции, которая получила название “Чао, Ким”, модели выходили под транслировавшийся фильм с участием Кардашьян. На черно-белом видео Ким аппетитно ела спагетти.

Хлое КАрдашьян с дочерью и детьми Ким и Крис Дженнер с Кори Гэмблом Ким Кардашьян с дочерью и мамой Крис Дженнер Моника Беллуччи

Итальянский акцент удался – в финале зрители аплодировали стоя. В числе гостей так же были замечены дети Ким, ее мама Крис Дженнер с Кори Гэмблом, и сестра Ким Хлое с дочерью, а так же Эшли Грэм, Алессандра Амбросио и давняя муза Dolce & Gabbana Моника Белуччи, которая сидела в первом ряду весте с Евой Герциговой, Бианкой Балти и Хеленой Кристенсен.

Хелена Кристенсен Ева Герцигова Алессандра Амбросио Эшли Грэм