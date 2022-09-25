Сотрудников «Пятёрочки» освободят от мобилизации

Власти освободят продавцов-кассиров, администраторов и других сотрудников сети супермаркетов «Пятёрочка» от призыва по частичной мобилизации.

Их сотрудники признаны специалистами, ответственными за продовольственную безопасность страны.

В разъяснениях о порядке частичной мобилизации было отмечено, что сотрудники «Пятёрочки» обеспечивают продовольствием более 60% населения страны, в том числе 94% москвичей. Их мобилизация в войска может ударить по стабильности поставок продовольствия, что привело бы к голоду и массовым протестам. В военкоматы направлена инструкция, запрещающая вручать повестки людям в форменных кепках «Пятёрочки».

– Это не потому, что сотрудники этой сети магазинов какие-то особенные. Просто наша страна остро нуждается в людях, которые могут правильно отсканировать штрихкод, выписать пакет и своевременно попросить предоставить карту постоянного покупателя, – пояснил источник в правительстве. – То же касается и более квалифицированных кадров: администраторов, провизоров, кладовщиков и других. Во избежание нарушение цепочек поставок продуктов питания мы приняли решение освободить сотрудников «Пятёрочки» от призыва по мобилизации наравне с айтишниками и сотрудниками ВПК. Строго говоря, они даже нужнее, чем эти любители нажимать кнопки, носить очки и писать раздражающие треды в Twitter.

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